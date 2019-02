Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata ottavi (19 febbraio)

Eccoci ad un altro appuntamento con i risultati di Champions League 2018-2019: martedì 19 febbraio abbiamo due partite valide per l’andata degli ottavi di finale, secondo un calendario che ormai da qualche anno è in vigore. Avendo un turno meno da disputare rispetto all’Europa League, la Champions spalma il programma di questo ottavo su due settimane (almeno per l’andata, ma sarà così anche per il ritorno) permettendo all’altra competizione internazionale di “recuperare”, così che gli ottavi delle due competizioni terminino nello stesso momento. Pertanto alle ore 21:00, un orario che rappresenta una novità di questa stagione, si giocheranno Liverpool-Bayern Monaco e Lione-Barcellona: una grande sfida e un incrocio che invece sulla carta potrebbe essere già deciso, anche se poi nella realtà delle cose non sarà ovviamente così. Non resta dunque che scoprire quello che succederà questa sera, e quali saranno i risultati di Champions League che arriveranno.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI MARTEDì

Dunque si gioca ad Anfield e al Parc Olympique Lyonnais: come già detto nel presentare i risultati di Champions League, Liverpool-Bayern è una partita sensazionale che mette di fronte due delle grandi potenze del calcio europeo. I Reds sono la finalista della passata stagione, ma hanno anche rischiato di rimanere fuori al girone quando se la sono vista con Napoli e Psg, arrivando agli ottavi grazie alla risicata vittoria sui partenopei e perdendo tutte le partite in trasferta; meglio i bavaresi, che hanno strappato il primo posto all’Ajax ma, per contro, non arrivano in finale dalla trionfale stagione 2012-2013. Dall’altra parte il Lione potrebbe giocare la vittima sacrificale di un Barcellona che insegue la quarta Champions League nelle ultime 11 stagioni, e che la vincerebbe con il terzo allenatore diverso; i blaugrana appaiono troppo più forti della formazione francese, che in campionato è staccatissima dal Psg (e occupa il terzo posto nella classifica della Ligue 1) ma che in Europa ha saputo farsi valere, andando anche a vincere sul campo del Manchester City con la possibilità di vincere il gruppo. Da vedere allora quello che succederà: chiaramente il big match sarà quello tra Liverpool e Bayern ma anche a Lione potrebbe venirne fuori una grande partita, perché il Lione sa di doversi giocare quasi tutto in casa, e dunque stasera. Non resta adesso che tuffarci nella grande atmosfera dei risultati di Champions League, metterci comodi e stare a vedere quello che succederà tra poche ore, quando le quattro squadre scenderanno in campo per giocare l’andata degli ottavi di finale.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, ANDATA OTTAVI

Ore 21:00 Lione-Barcellona

Ore 21:00 Liverpool-Bayern



