Classifica marcatori Serie A/ Quagliarella capocannoniere ma Zapata e Cr7 inseguono (22^ giornata)

Dopo le fatiche di coppa ecco che i riflettori tornano sul grande calcio della primo campionato italiano e alla viglia della 22^ giornata è tempo di vedere che cosa ci riserva la classifica dei marcatori di Serie A: chi è e chi sarà il capocannoniere in carica? Prima di dare la parola al campo per gli anticipi di questo terzo turno di ritorno di campionato vediamo che il re del gol per il calcio italiano è Fabio Quagliarella. Il bomber della Sampdoria che visti questi risultati si è meritato la chiamata del ct Mancini per uno stage con la nazionale, è infatti in vetta alla graduatoria con ben 16 gol firmati finora e 6 assist forniti. La concorrenza però alle sue spalle è fortissima e contempla anche nomi come quelli di Duvan Zapata e Cristiano Ronaldo entrambi fermi a quota 15 gol. Occhi puntati poi soprattutto sul talento con la maglia dell’Atalanta che solo nel turno precedente ha dato spettacolo anche contro la Roma di Di Francesco.

MARCATORI SERIE A: OLTRE AL PODIO

Per la classifica di marcatori di Serie A però i nomi di peso non si fermano solo al podio: ecco quindi che alla quarta piazza troviamo Piatek che ha messo finora 14 gol in tabella ma deve ancor segnare il primo da giocatore rossonero almeno in campionato, una volta chiuso il mercato di gennaio. Dietro al polacco ecco poi due nomi ben noti come quelli di Ciro Immobile della Lazio e Arkadiusz Milik del Napoli che ne hanno segnati 11 a testa finora nel primo campionato italiano. Proseguendo nella classifica troviamo poi Caputo e Icardi a quota 9 gol e Mertens, Mandzukic e Inglese che hanno segnato finora 8 reti a testa e che proveranno a migliorare il loro piazzamento nella 22^ giornata di campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

Quagliarella (Sampdoria) 16

Ronaldo (Juventus) Zapata (Atalanta) 15

Piatek (Milan) 13

Immobile (Lazio), Milik (Napoli) 11

Caputo (Empoli), Icardi (Inter) 9

Mertens (Napoli), Mandzukic (Juventus), Insigne (Napoli) 8



© RIPRODUZIONE RISERVATA