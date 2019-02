Coco, è morto il cane di Mauro Icardi e Wanda Nara/ Bomber dell’Inter in lutto: “Grazie per tutti i momenti”

Lutto in casa Mauro Icardi-Wanda Nara: è morto il cane Coco, uno degli amici a quattro zampe che faceva parte della vita del centravanti dell’Inter e della showgirl argentina. A darne annuncio è stato lo stesso Maurito, che ha scelto Instagram per salutare ‘Cokito’: «Grazie per tutti i momenti vissuti. Sei stato il primo ad arrivare e te ne sei andato via così presto, ma sicuramente ovunque tu sia starai bene e sarai sempre tra noi perché il ricordo non si cancellerà mai. Ti vogliamo tanto bene Cokito. La tua famiglia». Un amico “fedele” volato via per una morte prematura: grande tristezza in casa Icardi, con Coco che aveva anche un seguitissimo profilo Instagram, circa 55 mila followers all’attivo.

COCO ICARDI, LUTTO IN CASA DEL BOMBER NERAZZURRO

Anche la moglie-agente Wanda Nara ha commentato sui social la scomparsa del bellissimo animale: «Anche se non smettiamo di piangere, terremo i bei ricordi. Ci mancherai e ti ameremo per sempre Cokito». Il messaggio postato sui social dal classe 1993 ha già ottenuto centinaia di reazioni e di commenti, tra cui anche quello di qualche amico Vip: dal conduttore televisivo Alessandro Cattelan passando per Gianluca Vacchi, tutti vicini al calciatore per la scomparsa. Qui di seguito il post condiviso sui social





© RIPRODUZIONE RISERVATA