Consigli Fantacalcio Serie A/ Attenzione a Chiesa e Muriel, le dritte per la 22^ giornata

Il primo campionato italiano torna in campo per la 22^ giornata e certamente non possono ora mancare i consigli per il Fantacalcio di serie A stilati dalla nostra redazione alla vigilia degli anticipi. Andiamo quindi a vedere match per match chi sono i giocatori da schierare e chi invece sarebbe meglio lasciare un turno in panchina. Partendo quindi dal primo anticipo tra Empoli e Chievo vogliamo puntare la nostra attenzione su Bennacer e Djordjevic in netta risalita nelle valutazioni. Per la sfida tra Napoli e Sampdoria invece le certezze portano il nome di Milik e Quagliarella, davvero in grandissima forma e affamati di gol. Il programma del sabato per la 22^ giornata di Serie A si chiude poi con la partita serale tra Juventus e Parma: la Vecchia Signora ha bisogno di sorridere e perciò scommettiamo nella grande prestazione di Rugani, che sarà fulcro centrale visto che Chiellini si è infortunato nei giorni scorsi. Attenzione poi anche a Inglese che arriva da una doppietta, mentre consigliamo di lasciare in panchina Gazzola e Bastoni

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Proseguono i nostro consigli di fantacalcio della serie A: occhi puntati quindi sul lunch match tra Spal e Torino dove dovrebbero fare molto bene sia Izzo che N’Koulou oltre che Antenucci, la certezza nell’attacco estense visto che Petagna è squalificato. Alle ore 15.00 sarà la volta di Genoa-Sassuolo: qui puntiamo forte su Kouamè e il volto nuovo Babacar oltre che su Locatelli, che ha ritrovato fiducia nel centrocampo dei neroverdi. Per la sfida tra Udinese e Fiorentina, che si accenderà alle ore 15.00 nelle nostre diritte per i fantallenatori rientrano Muriel, Chiesa e Simeone, vere star durante la partita di Coppa Italia contro la Roma. Proseguendo con il calendario va detto che alle ore 18.00 avrò inizio Inter-Bologna dove ci attendiamo una grande prova da parte di Lautaro Martinez, chiamato a sostituire Politano, squalificato: per il big match tra Roma e Milan dell’Olimpico, occhi puntati su Suso e Poatek oltre che su Gigio Donnarumma, in ottima forma. A chiudere poi la 22^ giornata di Serie A stanno ben due i postici del lunedì e si partirà alle ore 19.00 con la sfida tra Frosinone e Lazio dove vogliamo puntare la nostra attenzione su Ciano e Luis Alberto ma occhio a Lulic, non al top. Sarà poi la partita tra Cagliari e Atalanta a concludere il programma: ovviamente consigliamo Duvan Zapata che pare inarrestabile. Attenzione quindi a Cragno e a tutta la difesa sarda che farà davvero fatica.

