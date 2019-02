Diretta Albinoleffe Sudtirol/ Streaming video e tv: i bergamaschi vogliono rilanciarsi (Serie C)

Albinoleffe Sudtirol, che si gioca sabato 2 febbraio alle ore 14.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. L’ultimo pareggio in casa della Triestina è stato sicuramente un risultato incoraggiante per i seriani, che hanno evitato la sconfitta in casa della seconda in classifica. L’Albinoleffe resta comunque ancora in coda nella classifica del girone B, pur a un solo punto dalle due penultime e a cinque lunghezze dalla salvezza diretta. I bergamaschi non vincono da cinque partite e proveranno a scuotersi contro un Sudtirol che resta aggrappato alla zona play off, con l’ultimo pareggio contro la Virtus Verona che dimostra però come gli altoatesini falliscano sistematicamente le occasioni per il salto di qualità in questa stagione, anche contro le formazioni di bassa classifica.

La diretta tv di Albinoleffe Sudtirol non sarà trasmessa come di consueto sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. I padroni di casa seriani schiereranno Coser tra i pali alle spalle di una difesa a tre composta da Mondonico, Riva e Gavazzi. A centrocampo spazio ad Agnello, Sbaffo e Romizi, mentre Gelli giocherà sulla fascia d’estra e Ruffini sarà invece l’esterno laterale mancino. In attacco spazio a Sibilli al fianco di Cori. Risponderà il Sudtirol con Nardi tra i pali e una difesa a tre composta da Oneto, il francese Vinetot e Casale. A centrocampo si muoveranno per vie centrali Berardocco, De Rose e Morosini, mentre la fascia sinistra sarà affidata a Fabbri e la fascia destra a Tait. In attacco faranno coppia Romero e Turchetta.

Le due squadre si affronteranno con il 3-5-2, moduli speculari scelti per il confronto dai due allenatori, Michele Marcolini per l’Albinoleffe e Paolo Zanetti per il Sudtirol. Il match d’andata di questo campionato disputato in casa degli altoatesini è terminato a reti bianche, pareggio anche nell’ultimo precedente di campionato in casa dell’Albinoleffe, 1-1 il 22 dicembre 2017 con gol di Kouko per i seriani e un autogol di Mondonico a ristabilire la parità. Ultima vittoria dell’Albinoleffe in casa contro il Sudtirol, il 2-0 del 30 ottobre 2016, gli altoatesini hanno vinto per l’ultima volta a Bergamo con lo 0-1 del 6 settembre 2015.

Le agenzie di scommesse vedono il Sudtirol favorito per la conquista dei tre punti sul campo del Fano. Vittoria interna quotata 3.20 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.30 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 2.10 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.25 da Eurobet, che propone a 1.55 l’under 2.5.



