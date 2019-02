Diretta Carpi Verona/ Streaming video Dazn: gli scaligeri cercano di riprendere la marcia (Serie B)

Carpi Verona, partita diretta dal signor Riccardo Ros, si gioca alle ore 15:00 di sabato 2 febbraio: allo stadio Cabassi va in scena una delle sfide valide per la ventiduesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. Il pareggio interno contro il Cosenza ha impedito agli scaligeri di rientrare totalmente nella corsa alla promozione diretta: anzi, non riuscendo a sfruttare il pareggio del Brescia la squadra di Fabio Grosso è rimasta a 5 punti dal secondo posto e adesso sa di dover serrare le fila per arrivare a centrare il principale obiettivo della sua stagione, volendo evitare quei playoff che sarebbero un serio rischio vista la concorrenza. Il Carpi sembrava essere uscito dai guai con le vittorie di dicembre, e invece ha confermato come questo campionato sia di sofferenza continua: nelle ultime quattro partite gli emiliani hanno centrato un solo punto – pareggiando a Venezia – e arrivano da due sconfitte consecutive. Particolarmente pesante quella interna contro il Foggia, una sfida diretta per la salvezza: oggi i biancorossi sono terzultimi e sarebbero retrocessi. Aspettando dunque il calcio d’inizio nella diretta di Carpi Verona, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco studiando le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Carpi Verona non è disponibile, perchè ad eccezione dell’anticipo tutto il campionato di Serie B è esclusiva della piattaforma DAZN: dovrete dunque armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire, dopo esservi abbonati al servizio, la partita in diretta streaming video oppure sullo schermo del televisore, sfruttando il collegamento tramite Chromecast. In alternativa, avendo a disposizione una smart tv con connessione ad internet, potrete direttamente installarvi l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI VERONA

In Carpi Verona Fabrizio Castori ritrova Di Noia: potrebbe dunque lanciarlo al centro di una mediana nella quale Sabbione e Mattia Vitale sarebbero le due mezzali, mentre sugli esterni si candidano Pachonik e Piscitella il quale può dunque ritrovare una maglia da titolare. Ci sarà spazio probabilmente per Arrighini dal primo minuto, in coppia con uno tra Marsura e Vano nel comporre il tandem offensivo; per quanto riguarda la difesa a protezione del portiere Colombi, Castori dovrebbe nuovamente puntare su Fabrizio Poli come leader e anche Suagher potrebbe tornare utile, a questo punto sarà ballottaggio tra Buongiorno e Kresic per la terza maglia. Il Verona si dispone con il solito 4-3-3: davanti a Silvestri agiscono Marrone e Dawidowicz senza sorprese, Faraoni e Balkovec i due terzini che dovranno anche accompagnare l’azione di un centrocampo nel quale Zaccagni si posiziona come vertice basso, mentre Colombatto reclama un posto e potrebbe strapparlo a Gustafson o Liam Henderson. Laribi e Matos saranno presumibilmente gli esterni del tridente offensivo, nel quale Pazzini resta favorito su Di Carmine (eventualmente impiegabile come laterale) per il ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Carpi Verona indicano nella squadra scaligera la favorita: vale 2,25 volte la puntata l’ipotesi del segno 2 che regola la vittoria esterna, per contro il segno 1 da giocare per il successo interno degli emiliani porta in dote un guadagno di 3,40 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, paga un corrispettivo di 3,05 volte quanto investito sulla partita con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA