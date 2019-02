Diretta Cosenza Cittadella/ Streaming video Dazn: le probabili formazioni al San Vito (Serie B)

Cosenza Cittadella viene diretta dal signor Daniele Minelli e va in scena alle ore 15:00 di sabato 2 febbraio: valida per la ventiduesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019, mette a confronto due squadre che affrontano un cammino diverso in questo torneo. I lupi, che hanno pareggiato le ultime tre partite e nel Monday Night hanno fermato il Verona al Bentegodi, non perdono da quasi due mesi ma la loro classifica, per quanto migliorata, rimane pericolante con un vantaggio di appena tre lunghezze sulla zona playout, senza nessuna squadra di mezzo. Il Cittadella invece arriva dal convincente successo contro il Carpi: il 3-1 del Tombolato ha permesso ai veneti di tornare a festeggiare una vittoria che mancava da sei partite, e dunque adesso la squadra di Roberto Venturato si è rilanciata in zona playoff dove spera di rimanere, eventualmente andando a lottare per una promozione diretta che, almeno per il momento, rimane ancora lontana. Adesso dovremo vedere cosa succederà nella diretta di Cosenza Cittadella; intanto possiamo dare uno sguardo alle probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cosenza Cittadella non è disponibile, perchè ad eccezione dell’anticipo tutto il campionato di Serie B è esclusiva della piattaforma DAZN: dovrete dunque armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire, dopo esservi abbonati al servizio, la partita in diretta streaming video oppure sullo schermo del televisore, sfruttando il collegamento tramite Chromecast. In alternativa, avendo a disposizione una smart tv con connessione ad internet, potrete direttamente installarvi l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA CITTADELLA

Per Cosenza Cittadella, Piero Braglia si affida al 4-4-2: Idda e Dermaku i centrali difensivi a protezione di Perina, con Corsi e D’Orazio che dovrebbero occupare le corsie esterne mentre a centrocampo, come al solito e senza troppe alternative (se non Sciaudone) giocano Mungo e Bruccini. Lateralmente agiranno Embalo e Baez, due giocatori che sono in grado di fornire supporto ai due attaccanti e trasformare così il modulo in un 4-2-4 quando i lupi saranno in possesso del pallone; ad ogni modo, il tandem offensivo sarà composto da Tutino e Riccardo Maniero. Il Cittadella giocherà con il solito 4-3-1-2: Schenetti il trequartista che farà da supporto a Finotto e Moncini, con Panico che si gioca una maglia e con attenzione riposta anche sul nuovo arrivato Davide Diaw. A centrocampo spera di trovare un posto Proia, ma il trio Settembrini-Pasa-Branca rimane ancora in ampio vantaggio perchè fino a questo momento ha garantito un ottimo rendimento; avremo poi una difesa con Drudi e Adorni davanti a Paleari, sulle fasce possibilità per Cancellotti a destra spostando Ghiringhelli sulla corsia opposta.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha emesso le sue quote per Cosenza Cittadella, e scopriamo che i lupi sono favoriti per la vittoria: eventualità regolata dal segno 1 e che vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 2,55 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo ad un valore di 2,90 volte la puntata e con l’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno 2, la vincita corrisponderebbe a 3,00 volte la giocata, dunque stiamo parlando comunque di una partita equilibrata.



