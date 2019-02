Diretta Empoli Chievo/ Streaming video e tv: delicatissimo scontro per la salvezza (Serie A)

Empoli Chievo, che viene diretta dal signor Marco Di Bello, apre il programma della ventiduesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: delicatissimo incrocio salvezza quello che comincia alle ore 15:00 di sabato 2 febbraio. Al Castellani le due squadre non possono più sbagliare: non può farlo un Empoli che non riesce più a vincere e che, dopo il pareggio di Cagliari che aveva lasciato ben sperare per come la squadra si era espressa, ha perso malamente in casa contro il Genoa lasciando sul terreno di gioco una bella occasione per operare una accelerata decisa verso la permanenza in Serie A. A maggior ragione non può sbagliare il Chievo, che ha incassato sette gol nelle prime due giornate del ritorno: vero che il calendario ha messo i veneti contro Juventus e Fiorentina, ma la squadra di Domenico Di Carlo deve affrontare ogni partita con il piglio di una finale e, dopo la vittoria sul Frosinone, si pensava che qualcosa potesse cambiare. Potrà essere così oggi, e allora andiamo a vedere in maniera più approfondita, mentre aspettiamo la diretta di Empoli Chievo, quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Chievo è prevista sui canali della televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Serie A (numero 202) e su Sky Sport 251, dove eventualmente si potrà utilizzare il codice d’acquisto specifico per comprare il singolo evento. Ricordiamo che ovviamente, in assenza di un televisore, sarà possibile assistere a questa partita anche in diretta streaming video, sfruttando il servizio di Sky Go che non comporta costi aggiuntivi e che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone collegandone fino a due ai dati del vostro abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CHIEVO

Leggendo le probabili formazioni di Empoli Chievo, scopriamo che nella squadra toscana potrebbe arrivare l’esordio di Dragowski: arrivato dalla Fiorentina, il portiere polacco insidia la maglia di Provedel per comandare una difesa nella quale Veseli, Rasmussen e Silvestre vanno verso la conferma. A centrocampo mancherà sempre Capezzi, ma le scelte di Beppe Iachini dovrebbero riguardare Bennacer per la cabina di regia e la coppia Hamed Traoré-Krunic per occupare le mezzali; avremo poi Di Lorenzo, reduce da due gol consecutivi, e Pasqual che percorreranno le corsie esterne mentre davanti, in assenza di La Gumina che è comunque sulla via del recupero, sarà lo sloveno Zajc a giocare qualche passo indietro rispetto al bomber Caputo. Il Chievo potrebbe perdere Tomovic, ma ritrova Bani: sarà lui a giocare con Rossettini al centro dello schieramento, con la conferma di Depaoli e Jaroszynski in qualità di terzini. Sorrentino ovviamente sarà il portiere, poi spazio ad un centrocampo nel quale sta guadagnando spazio e responsabilità Kiyine: schierato lui sul centrodestra con Hetemaj sull’altro versante del campo, il regista come sempre sarà Radovanovic. Qualche passo più avanti ecco Giaccherini ad occupare la trequarti, con Stepinski e Pellissier che dovrebbero nuovamente fare coppia d’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Empoli Chievo è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i favori del pronostico sorridono alla squadra di casa e anche in maniera piuttosto netta, visto che il segno 1 che identifica la loro vittoria vale 1,90 volte la puntata mentre per il segno 2, da giocare nell’eventualità del successo esterno del Chievo, siamo ad un valore di 4,00 volte la cifra messa sul piatto. Con il segno X, identificativo del pareggio, il vostro guadagno sarebbe pari a 3,45 volte la somma investita.



