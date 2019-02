Diretta Fano Gubbio/ Streaming video e tv: gli umbri corrono verso i playoff (Serie C)

Fano Gubbio, partita in programma sabato 2 febbraio alle ore 16.30, sarà una delle sfide nel calendario della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Il match arriva decisamente in un momento no per la formazione marchigiana, che ha perduto tre delle ultime quattro partite disputate in campionato. Il Fano era ripartito espugnando il campo della Ternana, ma è stato poi sconfitto 0-3 in casa dal Sudtirol per poi cadere, battuto di misura, in casa dell’Imolese. Restano quintultimi i granata, mentre il Gubbio dopo tre vittorie consecutive contro Ravenna, Vis Pesaro e Albinoleffe ha rallentato, pareggiando in casa senza reti contro il Teramo. Dieci punti in quattro partite che hanno comunque consentito agli umbri di portarsi a +5 dalla zona play out.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Fano Gubbio non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI FANO GUBBIO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Mancini di Fano. I padroni di casa marchigiani schiereranno il senegalese Sarr tra i pali e una difesa a tre composta dall’uruguaiano Sosa, da Magli e da Celli. La fascia destra sarà affidata a Vitturini e la fascia sinistra a Setola, mentre nella zona centrale della linea mediana si muoveranno Tascone, il ghanese Selasi e Lulli. In attacco, spazio al tandem Ferrante-Scardina. Risponderà il Gubbio con Malaccari, l’argentino Espeche, Piccinni e Pedrelli schierati dalla fascia destra alla fascia sinistra davanti all’estremo difensore, Gabriele Marchegiani. Benedetti e Davi saranno i playmaker arretrati in un centrocampo con Casiraghi, Campagnacci e De Silvestro schierati a sostegno dell’unica punta di ruolo, Chinellato.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra i due allenatori sarà quello tra il mister del Fano, Massimo Epifani, che schiererà la squadra con il 3-5-2, ed il Gubbio allenato da Giuseppe Galderisi, che risponderà con il 4-2-3-1. Il match d’andata di questo campionato disputato in casa degli umbri è terminato a reti bianche, mentre a Fano le due squadre si sono affrontate in questa stagione in Coppa Italia, coi marchigiani vincenti 1-0 grazie a un gol di Ferrante. Ultima in campionato allo stadio ‘Mancini’ vinta invece dal Gubbio, 0-1 il 4 aprile scorso con gol decisivo messo a segno da Kalombo.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse vedono il match in grande equilibrio, con una lieve preferenza nel pronostico per il Gubbio nel match in casa del Fano. Vittoria interna quotata 2.85 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.30 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 2.60 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.20 da Eurobet, che propone a 1.55 l’under 2.5.



