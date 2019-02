Diretta India Italia/ Coppa Davis 2019 streaming video e tv: seconda giornata a Calcutta (primo turno, oggi)

India Italia rappresenta il primo impegno della nostra nazionale nella Coppa Davis 2019. Oggi è la seconda giornata della sfida che si disputa a Calcutta e si comincerà a giocare alle ore 10.30 locali, vale a dire le 6.00 della mattina di casa nostra. La Coppa Davis come l’abbiamo sempre conosciuta è andata in pensione e in questi giorni stiamo imparando a conoscere la nuova competizione. Le novità più evidenti saranno in seguito, con le Finali a 18 in sede unica a cui si qualificherà anche la vincente di India Italia, ma già da questo primo turno i cambiamenti sono evidenti. Al Calcutta South Club (erba) infatti si gioca solo per due giorni, dunque al sabato si disputerà non solo il doppio, ma anche gli ultimi due singolari. Si comincia comunque alle 6.00 italiane appunto con il doppio, che dovrebbe vedere Simone Bolelli e Marco Cecchinato sfidare Rohan Bopanna e Divij Sharan (cambi di formazione possibili fino a un’ora prima del via), poi a seguire i due singolari con Andreas Seppi che se la dovrà vedere con Prajnesh Gunneswaran e in chiusura Matteo Berrettini contro Ramkumar Ramanathan. L’Italia però conduce 2-0 dopo i due singolari di ieri, dunque la speranza è quella di chiudere i conti il più velocemente possibile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE INDIA ITALIA

Come al solito, la diretta tv di India Italia della Coppa Davis 2019 sarà trasmessa su SuperTennis: il canale tematico interamente dedicato a questo sport è disponibile per tutti sul canale 64 del telecomando, mentre gli abbonati alla televisione satellitare potranno raggiungerlo anche al numero 224 del decoder. In alternativa si potranno seguire i match di Calcutta anche in diretta streaming video, avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando il sito www.supertennis.tv, che non comporta costi aggiuntivi. Ricordiamo inoltre il sito www.daviscup.com e i rispettivi account presenti sui social network: facebook.com/daviscuptennis e, su Twitter, @daviscup. INDIA ITALIA, STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS

DIRETTA INDIA ITALIA: RISULTATI E SITUAZIONE

La diretta India Italia parte dunque in questa seconda giornata con gli azzurri nettamente in vantaggio grazie ai due singolari vinti ieri in maniera molto netta sia da Seppi (6-4, 6-2 su Ramanathan) sia da Berrettini, per 6-4, 6-3 su Gunneswaran. Basta leggere i punteggi per capire un’altra grande novità della Coppa Davis 2019: si gioca al meglio dei tre set e non più dei cinque, anche così si spiega il programma ridotto a due sole giornate, cosa che prima sarebbe stata naturalmente impossibile. C’è poi l’anomalia dell’erba, superficie sulla quale si gioca di rado, ma naturalmente questo si deve semplicemente alla scelta da parte dell’India padrona di casa (questo almeno non è cambiato rispetto al passato), che forse sperava in questo modo di mettere in difficoltà gli azzurri. Dopo i due singolari del primo giorno la missione si direbbe già fallita, anche se bisognerà fare un po’ più di attenzione al doppio, dove i nostri avversari schierano Rohan Bopanna, eccellente interprete della disciplina. Se anche le cose andassero male, avremmo comunque a disposizione poi due singolari per ottenere l’unico punto che ancora ci manca e un crollo sarebbe clamoroso. Comunque vada, la Coppa Davis 2019 poi andrà nel cassetto per molti mesi: la vincente accederà alla Finale a 18 che però avrà luogo a Madrid al termine della stagione, dal 18 al 24 novembre.



