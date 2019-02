Diretta Irlanda Inghilterra/ Streaming video e tv: grande classica a Dublino (Sei Nazioni rugby)

Irlanda Inghilterra, diretta dall’arbitro francese Jérôme Garcès, è la partita di rugby valida per la prima giornata del Sei Nazioni 2019, che segna dunque il debutto nel Torneo per queste due formazioni. L’appuntamento sarà alle ore 17.45 italiane (le 16.45 locali) di oggi pomeriggio, sabato 2 febbraio 2019, presso l’aveva Stadium di Dublino, casa del rugby irlandese. Le partite di rugby fra le Nazionali delle isole britanniche sono tutte ricche di fascino e tradizione, ma Irlanda Inghilterra è forse la più attesa di tutte, perché richiama una rivalità fortissima anche fuori dal campo, dovuta ai secoli in cui l’Inghilterra sfruttò l’Irlanda come una colonia, tensioni rilanciate oggi con la Brexit, di cui uno dei punti più critici riguarda proprio la dogana fra Eire e Ulster. Il rugby potrebbe fungere da esempio, perché la Nazionale dell’Irlanda comprende entrambe le metà dell’isola, fatto che naturalmente la rende ancora più forte e avversaria difficilissima per chiunque nel Sei Nazioni.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IRLANDA INGHILTERRA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Irlanda Inghilterra in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @RBSSei.

RISULTATI E PRECEDENTI

Irlanda Inghilterra, al di là dei motivi d’interesse extra-sportivi che vi abbiamo già citato, è naturalmente un match sempre affascinante nel mondo del rugby anche solo per motivazioni strettamente agonistiche. Nella scorsa edizione l’Irlanda si prese l’enorme soddisfazione di espugnare Twickenham per 15-24 nell’ultima giornata, successo che sancì per gli irlandesi la vittoria del Sei Nazioni con tanto di Grande Slam (vittoria di tutte le partite disputate) e logicamente di Tripla Corona, cioè successi contro tutte le altre nazionali delle isole britanniche. L’Irlanda in questo momento è seconda nel ranking mondiale Irb, migliore tra le squadre europee, mentre l’Inghilterra è quarta. Ci attende dunque una sfida stellare, con gli inglesi che vorranno restituire lo scherzetto dell’anno scorso: chi vincerà oggi pomeriggio a Dublino si candiderà già ad essere la principale favorita per il successo finale di questo Sei Nazioni 2019.



