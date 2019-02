Diretta Juventus Cagliari primavera/ Streaming video e tv: bianconeri a caccia di riscatto

Juventus Cagliari primavera, diretta dall’arbitro Mario Cascone, è la partita in programma oggi sabato 2 febbraio: fischio d’inizio programmato per le ore 11.00 nella 17^ giornata del campionati regolare giovanile. La diretta Juventus Cagliari primavera di quest’oggi è certamente ben attesa da parte di entrambe le formazioni, che approdano alla seconda giornata del girone di ritorno con tanta voglia di rivalsa. Sia i bianconeri che i sardi infatti arrivano da due pesanti KO a cui è necessario porre rimedio, per perseguire i propri obbiettivi stagionali. Nel dettaglio va infatti detto che la Juventus è di ritorno dal pesantissimo KO per 4-0 contro la Sampdoria e pure negli ultimi turni ha accumulato alcuni risultati tutt’altro che buoni. Non meglio il Cagliari, che la scorsa settimana è stato battuto per 2-1 all’Inter: la squadra di Max Canzi deve cambiare ritmo se vuole approdare al tabellone dei play off scudetto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Juventus Cagliari Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva, disponibile in chiaro per tutti gli appassionati, sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito sportitalia.com.

JUVENTUS CAGLIARI PRIMAVERA, PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta tra Juventus e Cagliari primavera non ci sorprenderebbe se entrambi i tecnici vorranno cambiare um po’ le carte in tavola rispetto alle ultime uscite. Per la compagine giovanile della Vecchia signora però non cambierà il modulo visto che Baldini dovrebbe confermare il solito 4-3-3 già visto da tempo. Ecco quindi che in attacco dovremmo veder dal primo minuto Moreno, Petrelli e Fagioli benchè certo dalla panchina rimangano a disposizione Di Francesco, Markovic e Monzialo. In mediana spazio quindi a Leone in cabina di regia con Portanuova e Nicolussi confermati al lati: per la difesa invece si fanno avanti Gozzi e Capellini come coppia centrale e Anzolin e Bandiera per giocare sulle fasce. Attenzione poi tra i pali dove potrebbe far ritorno Loria dopo la botta rimediata contro il Napoli.

Per quanto riguarda la probabile formazione del Cagliari primavera, Canzi dovrebbe di nuovo dare fiducia al 4-3-1-2 come modulo e pure dovrebbe confermare Daga tra i pali. Di fronte allo specchio si candidano poi per la maglia da titolare Carboni e Boccia al centro mentre sull’esterno dovrebbero giocare dal primo minuto Cadili e Kouandio, benché dalla panchina si accendano i ballottaggi con Porru e Ingrosso. In mediana l’unico confermato pare Landinetti in cabina di regia mentre ai lati Leila e Lombardi potrebbero venir preferiti a Kanyamuna e Cannas. Attenzione poi all’attacco rossoblu, dove Doratiotto non è affatto sicuro della maglia da titolare sulla trequarti: in avanti si candidano dal primo minuto Verde e Gagliano, ma dalla panca scalpita Contini.



