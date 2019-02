Diretta Juventus Parma/ Streaming video Dazn: la capolista vuole allungare ancora (Serie A)

Juventus Parma, che sarà diretta dal signor Piero Giacomelli, si gioca alle ore 20:30 di sabato 2 febbraio: valida per la ventiduesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019, mette a confronto la capolista e dominatrice del torneo e una squadra che spera di rientrare nel discorso legato all’Europa League, ma deve fare i conti con un rendimento non sempre costante. Della Juventus c’è poco da dire: è riuscita a vincere sul campo della Lazio nella partita più brutta della stagione, senza mai tirare in porta prima dei due gol e subendo per 70 minuti le iniziative biancocelesti. Come surplus il Napoli ha pareggiato a Milano (lo aveva fatto il giorno prima) e dunque il vantaggio sulla prima delle inseguitrici è salito a 11 punti: da questo punto in avanti solo la Juventus può perdere la presa sull’ottavo scudetto consecutivo, anche se naturalmente Massimiliano Allegri predica cautela e sa bene che quando tornerà la Champions League la squadra dovrà farsi trovare pronta. Il Parma ha perso domenica una grande occasione per rimanere agganciata al treno internazionale: avanti di due gol in casa, si è fatta rimontare e battere dalla Spal. Una sconfitta che riassume un po’ la stagione dei ducali, capaci di grandi imprese (la vittoria di San Siro contro l’Inter) ma anche di cadute poco spiegabili. Mentre aspettiamo che la diretta di Juventus Parma prenda il via, possiamo analizzare le scelte dei due allenatori scandagliando le formazioni della partita che attendiamo all’Allianz Stadium.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà a disposizione la diretta tv di Juventus Parma: la partita di Serie A infatti è una delle tre che per questa giornata di campionato sono trasmesse su Dazn, la nuova piattaforma alla quale dovrete essere abbonati e che fornisce il suo servizio in diretta streaming video, dunque attraverso apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone che potrete eventualmente collegare alla vostra televisione con il Chromecast. Avendo invece a disposizione una smart tv con connessione a internet ci sarà l’alternativa, ovvero la possibilità di installarvi direttamente l’applicazione Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA

Juventus Parma segna il ritorno di Martin Caceres in bianconero, e l’uruguaiano dovrebbe essere subito titolare al fianco di Rugani per coprire l’infortunio di Chiellini, che preoccupa non poco l’ambiente bianconero; Joao Cancelo – decisivo a Roma – si riprende la maglia dal primo minuto con Alex Sandro insidiato da De Sciglio e Spinazzola a sinistra. In porta, Allegri ha già annunciato la presenza di Perin; in mediana invece si rivede Pjanic, ballottaggio tedesco tra Khedira ed Emre Can con il primo che potrebbe avere la meglio e Matuidi che giostrerà regolarmente sul centrosinistra. Nel tridente offensivo potrebbe rivedersi Mandzukic: con il croato titolare, Dybala farà un passo indietro supportando lui e Cristiano Ronaldo come trequartista. Il Parma viene schierato con il 4-3-3 da Roberto D’Aversa: davanti a Sepe giocano Bastoni e Bruno Alves, con Iacoponi e Gagliolo sulle fasce laterali. Dubbi in mediana, dove Stulac potrebbe nuovamente rimanere fuori a favore di Scozzarella; Kucka probabilmente sarà titolare, e allora Barillà dovrebbe soffiare il posto a Munari. Gervinho e Biabiany le due frecce esterne che possono mettere in difficoltà la difesa della Juventus, Inglese (8 gol in campionato) sarà il centravanti designato senza troppe sorprese.

QUOTE E PRONOSTICO

Vantaggio enorme da parte dei bianconeri nelle quote che, per Juventus Parma, sono state previste dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore che corrisponde a 1,17 volte la somma messa sul piatto, mentre siamo addirittura ad un valore di 18,00 volte la puntata, che naturalmente fa gola, per il segno 2 da giocare per il successo esterno dei ducali. Paga tanto anche l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X: nello specifico un valore di 7,00 volte quello che avrete investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA