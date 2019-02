Diretta Monza Sambenedettese/ Streaming video e tv: quote, i brianzoli sono favoriti (Serie C)

Monza Sambenedettese è in programma sabato 2 febbraio alle ore 14.30, e sarà una delle sfide che rientrano nel calendario della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, per il girone B. Il Monza non perde da sette partite di campionato, la Sambenedettese addirittura da dodici. Si affrontano due squadre in serie positiva, col Monza che sabato scorso ha battuto in casa il Ravenna, mentre la Sambenedettese ha pareggiato contro il Giana Erminio. L’ultima vittoria ha permesso ai brianzoli di agganciare al sesto posto in classifica la Vis Pesaro a quota 33 punti, la Samb insegue ad una sola lunghezza di distanza in una graduatoria che mantiene comunque le distanze molto corte, con Triestina e Imolese al secondo posto ancora a tiro: lo scontro diretto mette però a rischio la serie sì di due squadre capaci di esprimersi con grande continuità negli ultimi mesi.

La diretta di Monza-Sambenedettese non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Brianteo di Monza. I padroni di casa brianzoli schiereranno il portiere Guarna alle spalle di una difesa a tre composta da Giudici, Marconi e Scaglia. Anastasio sarà l’esterno laterale di destra e D’Errico l’esterno laterale di sinistra, mentre Armellino e Fossati saranno impiegati come centrali di centrocampo. Chirico si muoverà da trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Marchi e Brighenti. Risponderà la Sambenedettese con Pegorin a difesa della porta e Biondi, Zaffagnini e Caccetta titolari nella difesa a tre, dove mancherà lo squalificato Miceli, espulso nell’ultimo match interno contro il Giana Erminio. Le fasce saranno affidate a destra e a sinistra rispettivamente al croato Celjak e a Rapisarda, mentre i centrali sulla mediana saranno Ilari, Rocchi e Signori. In attacco, coppia Russotto-Calderini.

Le due squadre si affronteranno con il 3-5-2, moduli speculari scelti per il confronto dai due allenatori, Christian Brocchi per il Monza e Giorgio Roselli per la Sambenedettese. Il match d’andata di questo campionato disputato a San Benedetto del Tronto è terminato in parità, 1-1 con gol di Stanco per i marchigiani e di Jefferson per i brianzoli. Al 29 marzo 2009, dieci anni fa, risale l’ultimo match di campionato tra Monza e Sambenedettese allo stadio Brianteo: i rossoblu vinsero 0-1. Il Monza non batte la Samb in casa dal 3-0 del 18 settembre 2005.

Le agenzie di scommesse vedono il Monza favorito per la conquista dei tre punti in casa contro la Sambenedettese. Vittoria interna quotata 2.10 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.20 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 3.80 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.15 da Eurobet, che propone a 1.65 l’under 2.5.



