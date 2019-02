Diretta Napoli Sampdoria/ Streaming video e tv: Quagliarella sfida la sua ex squadra (Serie A)

Napoli Sampdoria verrà diretta dal signor Luca Pairetto: squadre in campo alle ore 18:00 di sabato 2 febbraio per il secondo anticipo nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio San Paolo la squadra di Carlo Ancelotti – che sarà regolarmente in panchina: per lui solo un’ammonizione – cercherà di riprendere la sua marcia verso lo scudetto, anche se adesso si fa davvero difficile. Dopo aver pareggiato sul campo del Milan, il Napoli ha sperato che la Lazio gli facesse un favore ma la Juventus ha vinto anche all’Olimpico, aumentando il suo vantaggio a 11 punti. Sono di fatto quattro partite di differenza: complicatissimo per i partenopei, che però proseguono con fiducia e, se non altro, aspirano a blindare il loro secondo posto in classifica tenendo a distanza l’Inter. La Sampdoria invece ha la concreta possibilità di tornare in Europa League: la squadra blucerchiata cavalca uno strepitoso Quagliarella cui basta un’altra partita in gol per battere il record di Batistuta, e settimana scorsa la larga vittoria sull’Udinese ha certificato quanto questo gruppo possa riuscire a essere efficace offensivamente e dare fastidio alle big (come gli stessi partenopei hanno scoperto all’andata). Scopriremo tra poco quello che succederà nella diretta di Napoli Sampdoria, nel frattempo andiamo a vedere quali potrebbero essere le formazioni di questa sfida.

La diretta tv di Napoli Sampdoria è prevista sui canali della televisione satellitare, nello specifico su Sky Sport Serie A (numero 202) e su Sky Sport 251, dove eventualmente si potrà utilizzare il codice d’acquisto specifico per comprare il singolo evento. Ricordiamo che ovviamente, in assenza di un televisore, sarà possibile assistere a questa partita anche in diretta streaming video, sfruttando il servizio di Sky Go che non comporta costi aggiuntivi e che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone collegandone fino a due ai dati del vostro abbonamento.

Per Napoli Sampdoria, resta il dubbio partenopeo legato al portiere: Meret dovrebbe avere la meglio su Ospina ma è ancora da valutare, mentre sembra fatta la difesa con Malcuit e Ghoulam esterni mentre Koulibaly giocherà al fianco di Maksimovic, con Raul Albiol ancora non al top. A centrocampo ci saranno Allan e Hamsik, con lo slovacco che sembra essere recuperato; Callejon a destra, mentre dall’altra parte è testa a testa tra Zielinski e Verdi ma con il polacco favorito per prendere il posto di Fabian Ruiz, che deve scontare la squalifica. Davanti, come sempre, Milik e Mertens si giocano la maglia al fianco di Lorenzo Insigne: il belga potrebbe spuntarla. Nella Sampdoria mancherà Praet: una tegola la squalifica del belga, la sua posizione sul centrosinistra se la prende Jankto che avrà così un’altra occasione. Ekdal agisce in cabina di regia con Linetty, reduce dal gol di sabato, regolarmente titolare sul centrodestra; a proteggere Audero saranno Andersen e Colley che resta in vantaggio sull’ex Tonelli, poi Bereszynski e Murru a presidiare le corsie laterali da terzini. Il reparto offensivo prevede Gaston Ramirez trequartista, ovviamente Quagliarella e l’ennesimo ex, Gabbiadini, che potrebbe finalmente avere la possibilità di essere titolare scalzando Defrel.

Chiaramente i partenopei sono largamente favoriti per Napoli Sampdoria, come possiamo capire anche leggendo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore pari a 1,35 volte la puntata, mentre siamo ad una quota di 8,25 volte la somma messa sul piatto per il segno 2, da giocare nell’eventualità di un successo esterno dei blucerchiati. Con il segno X, che identifica il pareggio, il vostro guadagno con questo bookmaker corrisponderebbe a 5,00 volte la somma che avrete pensato di investire con questo bookmaker.



