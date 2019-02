Diretta Novara Busto Arsizio/ Streaming video e tv: orario e risultato live (Coppa italia volley femminile)

Novara Busto Arsizio, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 2 febbraio 2019 al Agsm forum di Verona: fischio d’inizio atteso per le ore 18.00. Sarà quindi la diretta tra Novara e Busto Arsizio la prima attesa semifinale della Coppa Italia di volley: si entra quindi nel vivo della competizione per la coccarda e già entro domenica scopriremo chi avrà i privilegio di alzare la coppa per la stagione 2019. In attesa della finalissima però dobbiamo scoprire chi arriverà domani a giocarsi il titolo: ecco quindi la sfida di questa sera che si annuncia infuocata. Sulla carta le azzurre hanno certamente qualcosa in più, ma le farfalle hanno dimostrato un grande stato di forma in questo periodo della stagione e di certo Mencarelli e le sue ragazze sono parecchio motivate a portare a casa un trofeo che manca dal 2012.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Novara Busto Arsizio sarà disponibile sulla tv di stato: appuntamento quindi per la diretta tv alle ore 18.00 al canale Raisport +. Diretta streaming video del match di Coppa Italia garantito tramite il solito portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

RISULTATI E PRECEDENTI

Come abbiamo prima annunciato la diretta Novara Busto Arsizio sarà certamente un match davvero speciale tra due club in ottima forma. Le favorite d’obbligo rimangono ovviamente le azzurre campionesse in carica della Coppa Italia, ma le farfalle potrebbero anche far saltare il banco. Dopo tutto la squadra di Mencarelli pare davvero inarrestabile in questo periodo e a dirlo è la lunga strisce di vittorie, inaugurata già il 19 gennaio scorso con il successo del derby lombardo contro Monza. Non meno quotata ovviamente è la compagine di Mister Barbolini, protagonista assoluta in Italia come sul continente anche in questa stagione. Enogu e compagne poi paiono essersi completamente ristabilite dal KO rimediato contro Conegliano solo il 26 gennaio scorso, e pronte a vendicarsi delle pantere conquistando la terza Coppa Italia. Prima però di arrivare alla finale servirà vincere questa semifinale: vediamo che dirà il campo!



© RIPRODUZIONE RISERVATA