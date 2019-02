Diretta Padova Salernitana/ Streaming video e tv: Gregucci ritrova Migliorini e Di Tacchio (Serie B)

Padova Salernitana sarà diretta dal signor Antonio Di Martino e, alle ore 15:00 di sabato 2 febbraio, rientra nel programma della ventiduesima giornata per il campionato di Serie B 2018-2019: mentre i biancoscudati lottano per uscire da una situazione pessima di classifica, i campani sperano di tornare in quella zona playoff che hanno esplorato in passato e che vogliono stringere tra le mani per proseguire nel sogno promozione. Gli effetti del ritorno di Pierpaolo Bisoli sono durati poco in Veneto: almeno questo si evince dagli ultimi risultati, perchè dopo aver pareggiato a Livorno e vinto nettamente contro il Verona, il Padova è caduto nell’ultimo derby regionale facendosi sorprendere dal Venezia, una partita nella quale comunque la squadra ha dimostrato di poter lottare. Il problema è che i patavini sono tornati all’ultimo posto: certo la zona playout dista appena due punti, ma bisogna iniziare a trovare maggiore costanza. Lo stesso discorso si può fare per la Salernitana in zona playoff: i granata aveva vinto due partite tra dicembre e gennaio, ma il grande colpo di Palermo è stato vanificato dal ko interno contro il Lecce. La squadra campana non ha mai vinto due partite consecutive in questo campionato: è questo il principale motivo che le impedisce di stare nelle prime otto. Aspettando allora la diretta di Padova Salernitana, andiamo a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni nella sfida dello stadio Euganeo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Padova Salernitana non è disponibile, perchè ad eccezione dell’anticipo tutto il campionato di Serie B è esclusiva della piattaforma DAZN: dovrete dunque armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire, dopo esservi abbonati al servizio, la partita in diretta streaming video oppure sullo schermo del televisore, sfruttando il collegamento tramite Chromecast. In alternativa, avendo a disposizione una smart tv con connessione ad internet, potrete direttamente installarvi l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA SALERNITANA

Ecco allora le probabili formazioni di Padova Salernitana: Bisoli punta sul 3-5-2 con Cherubin, Andelkovic e Cappelletti schierati a protezione di Minelli, con Morganella e Trevisan che alzano il loro raggio d’azione giocando sulla linea dei centrocampisti dove Mazzocco dovrebbe rimanere il punto di riferimento. Sulle mezzali Calvano e Pulzetti danno la sensazione di avere la meglio su Lollo, Broh e Clemenza con il quale si potrebbe passare al trequartista alle spalle di due attaccanti, che in ogni caso dovrebbero essere nuovamente Mbakogu e Federico Bonazzoli piuttosto che Alessandro Capello. La Salernitana ritrova Migliorini e Di Tacchio, che erano squalificati: il primo dovrebbe prendere il posto di Perticone davanti a Micai, completando la difesa con Gigliotti e Valerio Mantovani, mentre il secondo potrebbe avere spazio come perno centrale sostituendo André Anderson, e venendo supportato da Akpa Akpro e Castiglia che si muoveranno come interni. Si giocano il posto anche Mazzarani e Minala, con il primo in campo si potrebbe fare lo stesso discorso che riguarda il Padova; Djavan Anderson e Lamin Jallow sono favoriti per giocare davanti, ma occhio all’esperienza di Rosina e Bocalon che in questo momento potrebbe tornare utile.

QUOTE E PRONOSTICO

Padova Salernitana ci dice, dal punto di vista delle quote emesse dalla Snai, che i biancoscudati hanno il favore del pronostico: vale infatti 2,35 volte la posta il segno 1 per l’eventualità della vittoria interna, mentre arriviamo già ad un valore di 3,25 per il successo esterno dei granata. In ogni caso stiamo parlando di una partita equilibrata, come si evince dalla quota riservata al segno X per il pareggio: il vostro guadagno sarebbe pari a 3,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



