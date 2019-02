Diretta Ravenna Fermana/ Streaming video e tv: quote, romagnoli leggermente favoriti (Serie C)

Ravenna Fermana, che si gioca sabato 2 febbraio alle ore 20.45, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Scontro d’alta classifica con i romagnoli che a cavallo della sosta invernale hanno frenato però sensibilmente, restando senza vittoria da cinque partite. Nell’ultimo match il Ravenna è caduto a Monza, mentre la Fermana non è andata oltre il pari in casa contro il Renate. E’ comunque il quarto risultato utile per i marchigiani che restano quarti in classifica, a due sole lunghezze di distanza dalla coppia delle seconde formata da Triestina e Imolese, anche se il Pordenone capolista resta lontano dieci punti. Il Ravenna a quota 32 punti rischia invece di vedersi risucchiato fuori dalla zona play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Ravenna Fermana non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA FERMANA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Benelli di Ravenna. I padroni di casa romagnoli schiereranno Venturi in porta, Boccaccini sull’out difensivo di destra e Pellizzari sull’out difensivo di sinistra, mentre Lelj e Jidayi giocheranno come centrali della retroguardia. Sarà a quattro anche la linea di centrocampo giallorossa con Esposito laterale di destra e Barzaghi laterale di sinistra, mentre Selleri e Papa saranno i centrali sulla mediana. In attacco, spazio a Nocciolini al fianco di Raffini. Risponderà la Fermana con Comotto, Soprano e Scrosta titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Marcantogni. A centrocampo mancherà lo squalificato Giandonato, espulso nell’ultimo match interno contro il Renate. I centrali sulla mediana saranno Misin e Urbinati, mentre sulle fasce giocheranno Sperotto a destra e Iotti a sinistra. Sul fronte offensivo, Maurizi giostrerà da trequartista alle spalle del duo Lupoli-Zerbo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con il 4-4-2 disegnato dal tecnico del Ravenna, Luciano Foschi, mentre tatticamente la Fermana del mister Flavio Destro sarà schierata con il 3-4-1-2. Nel match d’andata di questo campionato, Ravenna vincente 0-2 a Fermo con reti decisive siglate da Galuppini su rigore e da un autogol di Comotto. Al 27 agosto 2017 risale l’ultimo precedente disputato a Ravenna dalle due formazioni, romagnoli vincenti di misura il 27 agosto 2017 con rete di Lelj.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse vedono il Ravenna lievemente favorito per la conquista dei tre punti in casa contro la Fermana. Vittoria interna quotata 2.30 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.15 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 2.85 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.20 da Eurobet, che propone a 1.60 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA