Diretta Ravenna Verona/ Streaming video e tv: orario e risultato live (Serie A1 volley maschile)

Ravenna Verona, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Luca Saltalippi, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 2 febbraio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 15.15 al Pala De Andre. Il primo campionato italiano si sposta nel primo pomeriggio per far posto alla Coppa Italia femminile e apre la sua 20^ giornata con l’attesa diretta tra Ravenna e Verona. La sfida di Superlega è certo un gustoso antipasto di quello che è il settimo turno di ritorno della Serie A1 e che vede in campo due club impegnati ad guadagnarsi un posto nel prossimo tabellone dei play off scudetto. Se però da una parte i gialloblu di Grbic stanno faticando per trovare il miglior piazzamento nella top eight, la squadra di Mister Graziosi deve ancora effettivamente mettere in cassaforte la propria partecipazione alla fase finale della stagione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Segnaliamo che la diretta tra Ravenna e Verona sarà visibile sulla tv di stato: appuntamento con la diretta tv al canale Raisport + alle ore 15.15. Diretta streaming video del match di volley maschile assicurata tramite il portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E PRECEDENTI

Come detto prima sia Ravenna che Verona sono in lotta per mettere in cassaforte il miglior piazzamento possibile in vista dei prossimi play off scudetto della Serie A1 ormai sempre più vicini. Se però Verona deve solo decidere in che parte del tabellone piazzarsi, Ravenna ha di fronte a se un cammino più arduo controllando la classifica. L’impegno però non si annuncia impossibile per il club di Mister Graziosi, anche se certo negli ultimi turni la squadra della Consar ha racimolato risultati altalenanti. Dopo il KO con Vibo Valentia i romagnoli hanno rialzato la testa giusto nel turno precedente di Superlega, battendo con il risultato di 3-1 Castellana, sempre fanalino di coda della classifica. Chi invece pare molto più pronto alla sfida diretta di questo pomeriggio come pure a giocarsi le proprie chance nel tabellone dei play off è Verona. Mister Grbic poi è ritorno dal bel successo conseguito con il risultato di 3-1 su Siena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA