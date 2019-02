Diretta Renate Ternana/ Streaming video e tv: rossoverdi in grande crisi (Serie C)

Renate Ternana va in scena sabato 2 febbraio alle ore 14.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. Dopo tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto in casa della Fermana, il Renate resta impelagato nella zona calda della classifica, ma a quota 23 punti i brianzoli sono risaliti fino al confine della zona play out, e ora vedono molto vicina la prospettiva di una salvezza diretta che pareva difficile dopo un girone d’andata passato molto vicino all’ultimo posto. La Ternana invece non riesce a scuotersi, dopo il cambio di allenatore che ha visto Alessandro Calori rilevare Gigi De Canio la situazione non è cambiata e in casa contro la Vis Pesaro per i rossoverdi è arrivata la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite: la Ternana è uscita dalla zona play off e ora rischia di vedersi aggravare una crisi inaspettata, forse dovuta alle tante partite da recuperare in tempi ristretti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Renate Ternana non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE TERNANA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Città di Meda. I padroni di casa brianzoli schiereranno Cincilla tra i pali, Guglielmotti in posizione di terzino destro e Vannucci in posizione di terzino sinistro, mentre Saporetti e Priola formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio al terzetto composto da Simonetti, Pavan e Caccin, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per De Sena, l’australiano Piscopo e Gomez. Risponderà la Ternana con Iannarilli tra i pali e Gasparetto, il bulgaro Hristov e il francese Diakité titolari nella difesa a tre. A centrocampo spazio a Paghera e Pobega per vie centrali, mentre l’esterno laterale di destra sarà Defendi e l’esterno laterale di sinistra sarà Giraudo. Marilungo e Nicastro giocheranno avanzati come trequartisti alle spalle dell’unica punta di ruolo, Vantaggiato.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con il 4-3-3 disegnato dal tecnico del Renate, Aimo Diana, mentre tatticamente la Ternana del mister Alessandro Calori sarà schierata con il 4-3-2-1. Nel match d’andata di questo campionato, pareggio 1-1 allo stadio Libero Liberati fra Ternana e Renate, brianzoli in vantaggio con Simonetti e raggiunti da un gol di Marilungo. Ad agosto Ternana vincente 3-2 in Coppa Italia in casa contro il Renate nel match disputato il 2 agosto 2009.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse vedono la Ternana lievemente favorita per la conquista dei tre punti in trasferta contro il Renate. Vittoria interna quotata 2.80 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.20 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 2.45 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.10 da Eurobet, che propone a 1.70 l’under 2.5.



