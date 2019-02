Diretta Rimini Giana Erminio/ Streaming video e tv: delicato incrocio per rimanere in categoria (Serie C)

Rimini Giana Erminio si gioca sabato 2 febbraio alle ore 14.30, e sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. I romagnoli sono reduci dal risultato più clamoroso dell’ultima giornata di campionato, il 2-1 sul campo del Pordenone primo in classifica, che ha permesso loro peraltro di allontanarsi di tre lunghezze dalla zona play out. Il Pordenone era lanciatissimo e il Rimini ha dimostrato di saper reagire all’ennesimo cambio d’allenatore, con Leonardo Acori che la settimana scorsa aveva lasciato spazio a Martini. Dall’altra parte, il Giana Erminio che ha richiamato il “totem” Cesare Albé in panchina ha pareggiato sul campo della Sambenedettese, allungando però la serie di partite senza vittoria in campionato a dieci, restando con un solo punto di vantaggio rispetto all’Albinoleffe ultimo in classifica.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Neri di Rimini. I padroni di casa romagnoli schiereranno Nava a difesa della porta e una difesa a tre composta da Venturini, Ferrani e Nava. A centrocampo spazio al macedone Alimi, Palma e Montanari per vie centrali, mentre sulla fascia destra giocherà Petti e sulla fascia sinistra Guiebre. In attacco tandem Volpe-Arlotti. Risponderà il Giana Erminio con Leoni in porta e una difesa a tre con Barba, Perico e il nigeriano Bonalumi. La corsia laterale di destra sarà affidata a Iovine e la corsia laterale di sinistra a Lanini, mentre Piccoli, Dalla Bona e Pinto giocheranno per vie centrali. In attacco spazio a Perna e al brasiliano Jefferson.

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, 3-5-2 scelto dai due tecnici, Martini per il Rimini e Albé per il Giana Erminio. L’unico precedente tra i professionisti tra le due formazioni è quello relativo al match d’andata di questo campionato, 2-2 a Gorgonzola con i padroni di casa a segno con Lunetta e Perna e una doppietta di Volpe nel tabellino per i romagnoli.

