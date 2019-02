Diretta Roma Milan primavera/ Streaming video e tv: le mosse di Giunti per uscire dalla crisi

Roma Milan primavera, diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi, è la partita in programma oggi sabato 2 febbraio 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 13.00 nella 17^ giornata del campionato giovanile. La sfida di oggi pare come un banco di prova decisivo: la diretta Roma Milan primavera di questo pomeriggio sarà infatti una chance pesante per i rossoneri per continuare a risalire la china dai bassofondi della classifica. Mettere bilancio i tre punti in palio oggi però sarà cosa difficile benché la squadra guidata da Giunti sia di ritorno dal successo contro il Napoli della precedente giornata. I giallorossi infatti sono un avversario bene ostico e non dimentichiamo che la Roma primavera dopo il piccolo stop con il Cagliari del 23 dicembre scorso non si è più fermata e ha messo a segno solo successi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Roma Milan Primavera sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva, disponibile in chiaro per tutti gli appassionati, sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia. Ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi sul sito sportitalia.com.

ROMA MILAN PRIMAVERA PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta tra Roma e Milan primavera appare difficile che il tecnico giallorosso De Rossi voglia troppo cambiare le carte in tavola per le probabili formazioni visti gli splendidi successi guadagnati negli ultimi turni. Ecco quindi che i capitolini seguiranno sempre il 4-3-3 come modulo di partenza e in porta si affideranno al solido Greco. Per la difesa si candidano dal primo minuto Bianda e Cargnelutti, mentre sulle fasce esterne dovrebbero giocare dal primo minuto Greco e Santese. Per la mediana occhi puntati su Chierico in cabina di regia: al suo fianco non dovrebbero mancare Darboe e Pezzella, pur con Sdagui e D’Orazio presenti in panchina. Pochi i dubbi anche in attacco dove rimane confermato Celar prima punta: con lui ecco poi dal primo minuto anche Cangiano e Riccardi.

Per la formazione del Milan il tecnico Giunti dovrebbe di nuovo puntare su gran parte del 4-3-3 visto pochi giorni fa nel match contro il Napoli. Ecco quindi che vedremo Soncin tra i pali (benchè Zanellato sia un’ottima alternativa) con di fronte a sè il duo Merletti-Ruggeri, mentre toccherà a Barazzetta e Negri agire al lati del reparto arretrato. Per la mediana si candida al ruolo di regista Torrasi: con lui ecco titolari dal primo minuto Sala e Brescianini. Pochi i dubbi in attacco benchè qui la panchina sia ampia: titolari dal primo minuto dovrebbero essere Capanni e Tsadjout ma rimangono ben pronti Haidara e Tonin per far compagnia al giovane Maldini.



