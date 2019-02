Diretta Scandicci Conegliano/ Streaming video e tv: orario e risultato live (Coppa italia Volley femminile)

Scandicci Conegliano, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 2 febbraio all’Agsm Fortum di Verona: fischio d’inizio previsto per le ore 20,30. Sarà quindi la diretta tra Scandicci e Conegliano a completare il tabellone della Final four della Coppa Italia di volley femminile: dopo la sfida tra Novara e Busto Arsizio chi vincerà oggi e sarà in campo domani per giocarsi la finalissima e l’ambita Coppa 2019? Difficile dirlo specie quest’anno dove la compagine fiorentina è stata davvero la sorpresa della stagione come si nota pure nella classifica del campionato. Le pantere però hanno vinto il titolo nel 2017 e sono campionesse d’italia in carica: quello che è certo è che lo spettacolo sarà davvero unico questa sera a Verona.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Scandicci e Conegliano sarà visibile sulla tv di stato: appuntamento con la diretta tv della sfida alle ore 20,30 sul canale Raisport +. Diretta streaming video della partita di volley femminile offerta dal portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

RISULTATI E PRECEDENTI

Come annunciato prima il pronostico per la diretta tra Scandicci e Conegliano risulta davvero difficile, specie in tale occasione visto che si tratta di una partita secca con in palio la possibilità di giocarsi domani il titolo della Coppa Italia. Entrambe le squadre poi approdano a questo turno dopo parecchi impegni ma in ottimo stato di forma. Non deve infatti confondere il KO registrato dalle toscane in occasione del match di ritorno dei quarti di finale contro Firenze in Coppa Italia: quel 3-2 non inficerà di certo le chance di vittoria della Coppa della squadra di Mister Parisi. Non meno pronto è poi Conegliano: le pantere poi si sono recentemente impossessate della vetta della classifica del campionato della Serie A1 (pur a pari merito con Novara), grazie anche alla vittoria rimediata nello scontro diretto con le azzurre solo il 26 gennaio scorso. Come al solito l’ultima parola l’avrà il campo: chi sarà l’ultima finalista della Coppa Italia 2019?



