Diretta Scozia Italia/ Streaming video e tv Dmax: debutto azzurro nel Sei Nazioni di rugby (oggi 2 febbraio)

Scozia Italia, diretta dall’arbitro inglese Luke Pearce, è la partita di rugby che segna il debutto nel Sei Nazioni 2019 per queste due formazioni. L’appuntamento sarà alle ore 15.15 italiane (le 14.15 locali) di oggi pomeriggio, sabato 2 febbraio 2019, presso lo stadio Murrayfield di Edimburgo, tradizionale casa del rugby scozzese. Per tanti anni Scozia Italia è stata una sorta di spareggio per evitare l’ultimo posto, tuttavia negli ultimi anni la Scozia è tornata ai vertici e di conseguenza l’esame che attende l’Italia di Conor O’Shea a Murrayfield sarà subito durissimo. Tutto questo anche perché invece gli azzurri negli ultimi anni stanno facendo sempre più fatica a reggere il confronto: i numeri sono impietosi e raccontano di tre edizioni consecutive del Sei Nazioni nelle quali l’Italia è sempre arrivata ultima e perdendo tutte le partite. L’ultima vittoria azzurra risale al 2015 proprio in Scozia: da allora però i britannici hanno fatto il salto di qualità, espugnare di nuovo Murrayfield appare adesso un’impresa decisamente più complicata rispetto ad allora.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SCOZIA ITALIA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche la sfida Scozia Italia in diretta tv sarà trasmessa in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 170 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l’emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l’account in italiano su Twitter è @RBSSei.

RISULTATI E PRECEDENTI

Abbiamo detto che Scozia Italia non è più lo spareggio per l’ultimo posto, ma purtroppo solo per merito della Scozia, che nella scorsa edizione ha chiuso il Sei Nazioni al terzo posto, davanti pure a Francia e Inghilterra oltre che agli azzurri, tristemente ultimi con cinque sconfitte su cinque – compreso il 27-29 incassato all’Olimpico contro la Scozia – e una differenza punti pari a -111, che testimonia di numerose sconfitte pesanti che hanno pure fatto ripartire il tormentone su una possibile esclusione dell’Italia dal Torneo. Il ranking mondiale Irb esprime con pochi ma chiarissimi numeri la differenza che oggi separa le due squadre: la Scozia è risalita al settimo posto, l’Italia invece naviga in una anonima quindicesima posizione. Segnali di ripresa stanno arrivando, in particolare a livello di club grazie al Benetton che sta facendo ottima figura nel Pro14 e molto bene ha fatto anche nella European Challenge Cup, dove ha sfiorato l’accesso ai quarti di finale: a lungo è stata la Nazionale a trainare il movimento, adesso si spera che possa succedere il contrario e che sulla scia dei buoni risultati dei club possa tornare al successo anche l’Italia. Ne avremmo bisogno, perché continuare a perdere di certo non fa bene all’interesse da parte del grande pubblico, che sembra in effetti in calo rispetto a qualche anno fa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA