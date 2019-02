Diretta Spezia Cremonese/ Streaming video Dazn: sfida diretta per i playoff (Serie B)

Spezia Cremonese, partita che sarà diretta dal signor Federico Dionisi, può essere considerata il primo posticipo nella ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019: allo stadio Picco si gioca infatti alle ore 18:00 di sabato 2 febbraio. Si tratta di una sfida diretta con vista sui playoff: al momento infatti solo due punti separa le due squadre in classifica, i liguri hanno una sola lunghezza di ritardo dall’ottavo posto mentre il problema dei grigiorossi è quello di avere due squadre davanti prima di arrivare alla zona della post season. Sia come sia, una vittoria oggi potrebbe contare molto da questo punto di vista; successo che allo Spezia manca dalla penultima gara del 2018 (3-0 a Crotone), da allora sono arrivati tre pareggi compreso lo spettacolare 4-4 di Brescia, che ha evidenziato tutti i pregi e i difetti di questa squadra, capace di una straripante prestazione offensiva ma anche debole dalla cintola in giù. Serve equilibrio, così anche a una Cremonese che non conosce mezze misure: dopo le tre sconfitte consecutive sono arrivate due vittorie con in mezzo un pareggio, con il fantastico 2-0 alla capolista Palermo l’imbattibilità della squadra lombarda è salita a 270 minuti e su questo Massimo Rastelli vuole continuare a lavorare, perchè una buona difesa potrebbe significare fare il salto di qualità. Vediamo allora come i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, approcciando la diretta di Spezia Cremonese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spezia Cremonese non è disponibile, perchè ad eccezione dell’anticipo tutto il campionato di Serie B è esclusiva della piattaforma DAZN: dovrete dunque armarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire, dopo esservi abbonati al servizio, la partita in diretta streaming video oppure sullo schermo del televisore, sfruttando il collegamento tramite Chromecast. In alternativa, avendo a disposizione una smart tv con connessione ad internet, potrete direttamente installarvi l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA CREMONESE

Spezia Cremonese segna il ritorno di Matteo Ricci dalla squalifica: il centrocampista dovrebbe essere lanciato da Pasquale Marino come perno centrale, con Mora e De Francesco che restano favoriti su Crimi per le mezzali. Alle spalle del centrocampo agirà una linea difensiva con Terzi e Giani davanti a Lamanna, mentre De Col e Augello saranno i due terzini; nel terzetto offensivo invece ecco Vignali e Bidaoui fare compagnia alla prima punta Okereke, che ha segnato 6 gol in questo campionato e ha attirato le attenzioni delle big di Serie A. Oggi si deve difendere dalla presenza di Galabinov che gli può soffiare il posto; Rastelli dovrebbe puntare ancora sul 4-4-2 classico, nel quale Montalto spera di prendere una maglia da prima punta. Se la gioca con Antonio Piccolo e Strizzolo, arrivato a gennaio dal Cittadella; a centrocampo il ventenne Boultam è in competizione con Castrovilli per affiancare Arini, ballottaggio Strefezza-Carretta a destra mentre dall’altra parte tornerà utile l’esperienza di Soddimo. In difesa sono Terranova e Claiton dos Santos a proteggere Ravaglia; sulle fasce, in qualità di terzini, dovrebbero giocare Mogos e Migliore.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Spezia Cremonese avete a disposizione fornite dall’agenzia di scommesse Snai: brevemente, vediamo che la vittoria dei liguri è l’eventualità che paga meno con un valore di 1,90 sul segno 1, dunque la formazione di casa è favorita rispetto ai grigiorossi per il cui successo la quota prevista è pari a 5,00 volte la cifra messa sul piatto. L’ipotesi del pareggio, regolata come sempre dal segno X, vi permetterebbe di mettere in tasca una somma corrispondente a 3,10 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.



