Diretta Teramo Feralpisalò/ Streaming video e tv: i bresciani vogliono continuare la scalata (Serie C)

Teramo-Feralpisalò, diretta dall’arbitro Francesco Cosso della sezione Aia di Reggio Calabria oggi pomeriggio, sabato 2 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Dopo tre sconfitte in quattro partite, il Teramo ha preso una boccata d’ossigeno dal pareggio esterno senza reti in casa del Gubbio: gli abruzzesi restano comunque un solo punto avanti rispetto alla zona play out, in una situazione di classifica sempre complicata. La Feralpisalò ha avuto invece una reazione importante nelle ultime due giornate, con la vittoria interna per 3-2 contro la Ternana nel turno infrasettimanale e il colpaccio esterno contro il Vicenza di sabato scorso. Due successi che hanno rilanciato i Leoni del Garda in classifica, ora soli al quinto posto a quattro lunghezze dalla coppia delle seconde composta da Triestina ed Imolese.

Teramo-Feralpisalò non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Bonolis di Teramo. I padroni di casa abruzzesi schiereranno una difesa a tre schierata con Piacentini, Caidi e Fiordaliso davanti all’estremo difensore Lewandowski. Spighi giocherà come esterno laterale di destra e Celli come esterno laterale di sinistra, mentre i centrali di centrocampo saranno Proietti, De Grazia e Persia. In attacco, spazio al tandem Infantino-Sparacello. Risponderà la Feralpisalò con De Lucia tra i pali, Canini schierato in posizione di terzino destro e Contessa schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Magnino e Legati saranno i centrali della difesa. I tre di centrocampo saranno Scarsella (autore di una doppietta nell’ultima trasferta di Vicenza), Guidetti e Pesce, mentre Vita e Maiorino giocheranno avanzati come trequartisti alle spalle dell’unica punta di ruolo, Andrea Caracciolo.

Il confronto tattico tra le due formazioni vedrà il Teramo allenato da Agenore Maurizi partire col 3-5-2 come modulo, mentre la Feralpisalò di Domenico Toscano risponderà con un 4-3-2-1 ad ‘albero di Natale’. Il match d’andata di questo campionato è terminato 3-1 in favore dei Leoni del Garda, con reti di Caracciolo, Ferretti e Scarsella e gol della bandiera degli abruzzesi siglata da Ranieri. 0-0 nell’ultimo precedente di campionato disputato a Teramo il 5 ottobre 2017, mentre gli abruzzesi hanno battuto per l’ultima volta la Feralpisalò in un match disputato in trasferta il 7 maggio 2017, con un gol di Baccolo.

Le agenzie di scommesse vedono il match fra Teramo e Feralpisalò praticamente in perfetto equilibrio. Vittoria interna quotata 2.60 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 2.95 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 2.70 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.20 da Eurobet, che propone a 1.25 l’under 2.5.



