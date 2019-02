Diretta Virtus Verona Triestina/ Streaming video e tv: alabardati favoriti nel derby del Nord-Est (Serie C)

Virtus Verona-Triestina, diretta dall’arbitro Francesco Luciani della sezione Aia di Roma 1, sabato 2 febbraio 2019 alle ore 16.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Dopo tre sconfitte consecutive la Virtus Verona sabato scorso è tornata a muovere la classifica, ottenendo un punto prezioso a Bolzano contro il Sudtirol. Due pari consecutivi per la Triestina, dopo il 2-2 a Ravenna è arrivato un 1-1 casalingo contro l’Albinoleffe fanalino di coda della classifica. Una grande occasione persa dagli alabardati, che hanno rosicchiato un solo punto al Pordenone capolista battuto in casa dal Rimini, e che resta con 8 punti di vantaggio sui giuliani secondi. Resta penultima la Virtus Verona, comunque a sole quattro lunghezze dalla salvezza diretta in un campionato che resta apertissimo.

La diretta di Virtus Verona-Triestina non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Gavagnin-Nocini di Verona. I padroni di casa veneti schiereranno Chironi in porta e Trainotti, Rossi e Sirignano titolari nella difesa a tre. Sulla corsia laterale di destra giocherà Lavagnoli e sulla corsia laterale di sinistra giocherà Manfrin, mentre Giorico ed il romeno Onescu saranno i centrali di centrocampo. Manarin e Grandolfo saranno avanzati come trequartisti, di supporto a Ferrara confermato come unica punta di ruolo. Risponderà la Triestina con Offredi a difesa della porta, Libutti schierato in posizione di terzino destro e Sabatino schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Lambrughi e Malomo si muoveranno come difensori centrali. A centrocampo spazio a Coletti, Maracchi e Beccaro, mentre nel tridente offensivo al fianco dell’uruguaiano Granoche si muoveranno il ghanese Mensah e Petrella.

Il confronto tattico tra le due formazioni vedrà la Virtus Verona allenata da Luigi Fresco partire col 3-5-2 come modulo, mentre la Triestina di Massimo Pavanel risponderà con un 4-3-3. Il match d’andata di questo campionato è terminato 2-0 in favore della Triestina con gol decisivi di Maracchi e Granoche. L’ultimo precedente di campionato in casa della Virtus si è disputato il 18 dicembre 2016, pari a reti bianche nel campionato di Serie D. La Virtus Verona non ha mai battuto gli alabardati nei 6 precedenti di campionato disputati dal 2015 ad oggi.

Le agenzie di scommesse vedono la Triestina favorita per la conquista dei tre punti in casa della Virtus Verona. Vittoria interna quotata 3.40 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.10 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 2.10 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.10 da Eurobet, che propone a 1.65 l’under 2.5.



