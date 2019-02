Diretta Vis Pesaro Vicenza/ Streaming video e tv: marchigiani per confermarsi, veneti in difficoltà (Serie C)

Vis Pesaro-Vicenza, diretta dall’arbitro Giovanni Nicolettio della sezione Aia di Catanzaro, sabato 2 febbraio 2019 alle ore 18.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone B. I gol di Petrucci e Lazzari sabato scorso hanno permesso alla Vis Pesaro di espugnare il difficile campo della Ternana e di rilanciarsi dopo una serie di sette partite senza vittoria in campionato, con cinque pareggi e due sconfitte. Successo in terra umbra che ha rilanciato al sesto posto la Vis Pesaro, che ora proverà a confermarsi contro un Vicenza sempre in difficoltà, al momento fuori dalla zona play off dopo l’ultimo ko interno contro la Feralpisalò. Nonostante il cambio in panchina tra Giovanni Colella e Michele Serena, i berici non sono ancora riusciti a rilanciarsi verso i piani alti della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Vis Pesaro-Vicenza non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO VICENZA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Benelli di Pesaro. I padroni di casa marchigiani schiereranno Tomei tra i pali e una difesa a tre composta dallo spagnolo Pastor, da Gennari e da Briganti. Sulla fascia destra giocherà Petrucci e sulla fascia sinistra ci sarà spazio per Rizzato, mentre i tre centrali sulla mediana si muoveranno lo svizzero Botta, Lazzari e Paoli. In attacco spazio al tandem Olcese-Guidone. Risponderà il Vicenza con Grandi a difesa della porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Bianchi, Pasini, Mantovani e Martin. A centrocampo spazio a Laurenti, Zonta e Cinelli, mentre Giacomelli e Guerra saranno avanzati come trequartisti alle spalle dell’unica punta di ruolo, il marocchino Arma.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due formazioni vedrà la Vis Pesaro allenata da Leonardo Colucci partire col 3-5-2 come modulo, mentre il Vicenza di Michele Serena risponderà con un 4-3-2-1 ad ‘albero di Natale’. Unico precedente recente in campionato tra le due formazioni, il match d’andata del torneo in corso, con il Vicenza vincente 2-1 allo stadio Menti contro la Vis Pesaro, in vantaggio con un gol di Lazzari ma poi rimontata dalle reti di Arma e Laurenti.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse vedono la Vis Pesaro lievemente favorita per la conquista dei tre punti in casa contro il Vicenza. Vittoria interna quotata 2.35 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.00 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 3.00 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.20 da Eurobet, che propone a 1.55 l’under 2.5.



