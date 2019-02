Discesa Garmisch/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del Mondo sci maschile)

La diretta della discesa di Garmisch sarà il piatto forte della Coppa del Mondo di sci oggi, sabato 2 febbraio. Continuano gli appuntamenti più classici della stagione del Circo Bianco: oggi siamo a Garmisch Partenkirchen, la località da sempre più importante per lo sci alpino in Germania, dove si gareggerà ancora una volta sulla pista Kandahar, che ospita una delle discese più tradizionali e attese del calendario. L’attesa per la discesa di Garmisch è ancora più grande se si considera che siamo ormai alla vigilia dei Mondiali: la libera maschile ad Are sarà in calendario esattamente fra una settimana, oggi potrà essere una sorta di “prova generale”, anche se naturalmente cambieranno pista e condizioni in Svezia. Garmisch però vive di luce propria, perché qui tutti vogliono vincere e perché l’attesa è grande per i nostri velocisti, soprattutto dopo il trionfo di Dominik Paris a Kitzbuhel. Andiamo dunque adesso a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Garmisch.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI GARMISCH

La discesa di Garmisch avrà inizio alle ore 11.30, quando prenderà il via il primo atleta sulla pista Kandahar. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Germania (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA GARMISCH: FAVORITI E AZZURRI

La grande vittoria di Dominik Paris a Kitzbuhel ha anche riaperto il duello fra l’azzurro e lo svizzero Beat Feuz per la Coppa di discesa: a Garmisch l’anno scorso ci fu la vittoria proprio di Feuz davanti a Paris, secondo a pari merito con Vincent Kriechmayr, dunque anche sulla pista Kandahar dovremmo ritrovare protagonisti lo svizzero e l’azzurro, magari proprio con Kriechmayr come austriaco più pericoloso. Paris in questa stagione è stato l’unico finora a vincere due discese, considerando che prima c’era stata anche la perla sulla Stelvio di Bormio, Feuz invece è il più costante ai massimi livelli essendo salito sul podio in cinque delle sei discese di Coppa finora disputate. Tra i norvegesi in questo momento il nome di spicco è quello di Aleksander Aamodt Kilde, che tra l’altro a Garmisch tre anni fa colse il primo successo della carriera, ma naturalmente nella località tedesca è obbligatorio citare anche Christof Innerhofer. Da queste parti l’azzurro ci regalò i memorabili Mondiali 2011 con l’oro in super-G, l’argento in combinata e il bronzo in discesa, mentre in Coppa ha vinto in discesa nel 2013: considerando che in questa stagione Innerhofer è in grande forma, avremo ben due frecce al nostro arco, senza dimenticare un Matteo Marsaglia in evidente crescita e che potrebbe trovarsi molto bene sul tracciato sempre molto tecnico della pista Kandahar.



