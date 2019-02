EDDIE EDWARDS/ “The Eagle”, primo atleta britannico ad aver partecipato ai Giochi Olimpici invernali

E’ dedicato a Eddie Edwards il film in onda questa sera su Rai Tre, “Eddie The Eagle – Il coraggio della follia“, la pellicola che ripercorre l’incredibile storia vera del primo atleta britannico capace di qualificarsi ai Giochi Olimpici invernali, precisamente a quelli di Calgary nel 1988. Un’impresa non da poco se si considera che Eddie nacque in Inghilterra, una nazione priva di grande tradizione sciistiche. La sua corsa verso il sogno ebbe inizio a tredici anni, quando il giovane Eddie, messi gli sci ai piedi, iniziò ad esercitarsi sulla pista artificiale della collina di Gloucester. Era discreto nella discesa libera, ma non abbastanza da qualificarsi alle Olimpiadi. Decise di trasferirsi negli Usa, per migliorare la propria tecnica, ma dopo un po’ di tempo si trovò a corto di fondi. Così ebbe un’illuminazione: in un modo o nell’altro Eddie avrebbe partecipato ai Giochi Olimpici. E poco importava se per farlo avrebbe dovuto passare al salto con gli sci, imparando da zero una nuova disciplina!

EDDIE EDWARDS, PRIMO ATLETA BRITANNICO A QUALIFICARSI ALLE OLIMPIADI INVERNALI

Il ragionamento di Eddie “The Eagle” Edwards non faceva una grinza e sfruttava a pieno una regola del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, secondo cui ogni Paese aveva la possibilità di iscrivere almeno un rappresentante in ogni gara. Edwards sapeva che in Gran Bretagna non c’era un saltatore in attività da almeno 60 anni, così decise di apprendere i rudimenti della disciplina e iniziò ad allenarsi per i successivi due anni in vista di Calgary sotto gli occhi attenti di John Viscome e Chuck Berghorn, di cui utilizzò le attrezzature, anche se per poterne calzare gli scarponi da sci era costretto ad indossare sei paia di calze. Era privo di talento, svantaggiato da diverse caratteristiche del suo fisico, ma questo non gli impedì tra mille sforzi e peripezie di firmare il (modestissimo) primato nazionale britannico e di qualificarsi per le Olimpiadi di Calgary, dove giunse orgogliosamente ultimo. Eddie divenne per un po’ di tempo una sorta di personaggio, al punto che lo stesso presidente Reagan decise di interrompere una riunione per assistere ad una sua gara. Emblematiche furono le parole pronunciate dal presidente del Comitato organizzatore, Frank King, che alla cerimonia di chiusura disse:”In questi giochi, alcuni atleti hanno vinto la medaglia d’oro, alcuni hanno battuto dei record, e alcuni di voi hanno addirittura volato come un’aquila“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA