HIGUAIN, PRIMA DOPPIETTA COL CHELSEA/ Video, il Pipita si sblocca: risposta a Piatek?

Gonzalo Higuain coglie le sue prime gioie da attaccante del Chelsea e marca una doppietta nel 5-0 a Stamford Bridge contro l’Huddersfield nella 25esima gara di campionato che gli restituisce il sorriso e allontana lo scetticismo dei tifosi dei Blues dopo un esordio poco convincente. Il Pipita ha sbloccato la gara al 16′ del primo tempo su assist di Kante, con un diagonale destro che ha beffato il portiere danese Lossl sul suo palo per poi andarsi ad insaccare sotto la traversa. Molto bella anche la seconda realizzazione, arrivata al minuto 69, con Higuain che ha trafitto l’estremo difensore avversario con un tiro a giro da fuori area, ancora una volta sfruttando il tocco di Kante, imparabile per il malcapitato estremo difensore. Pipita ritrovato dunque: è bastato vestirsi di “blue” per ritrovare la verve del goleador smarrita a Milano?

DOPPIETTA HIGUAIN, RISPOSTA A PIATEK?

La doppietta di Higuain con il Chelsea sembrerebbe quasi la risposta a quello dell’attaccante che lo ha sostituito nei cuori dei tifosi del Milan, quel Piatek che alla prima da titolare contro il Napoli in Coppa Italia si è presentato con due gol uno più bello dell’altro che hanno fatto dimenticare ai supporters rossoneri la delusione di veder partire il centravanti più forte degli ultimi anni di Serie A. Quasi una reazione d’orgoglio quella del Pipa: quella che ad esempio gli è mancata a Milano dopo il rigore sbagliato contro la Juventus, che al contrario lo ha fatto sprofondare nella depressione più totale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’unico più felice di Higuain è sembrato quasi Maurizio Sarri, il suo allenatore-mentore, che ha fatto di tutto per averlo a Londra e adesso se ne gode le prestazioni:”Sono davvero contento perché, al di là dei gol, trovo che sia molto adatto a giocare accanto a Eden Hazard. Per noi è molto utile”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA