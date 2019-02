Luciano Spalletti: “Conte all’Inter? Voci ridicole”/ Ultime notizie: “Perisic? Io l’unico a sostenerlo sempre”

Inter-Bologna, nerazzurri a caccia di punti importanti per uscire dalla crisi e riprendere la marcia in campionato. Luciano Spalletti è finito sulla graticola dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio, ecco le parole del tecnico toscano in conferenza stampa: «Dobbiamo cercare soluzioni per le cose che non hanno funzionato. Ci sono aspetti da migliorare, questo è chiaro, ma contro la Lazio la squadra è rimasta dentro la partita fino all’ultimo rigore. Bisogna dividere le cose senza fare confusione». Prosegue il mister di Certaldo: «Siamo usciti dalla Coppa Italia come dalla Champions League: adesso andremo a lavorare nel modo corretto sulle nostre idee di costruzione di squadra e obiettivi. I tifosi hanno fretta perché non vedono trofei da tempo, ma non posso addossarmi anni di mancate vittorie quando l’Inter s’allontanava più che avvinarsi ai titoli».

LUCIANO SPALLETTI: “CONTE PUO’ ANDARE IN GIRO DOVE VUOLE”

Nelle ultime ore si è parlato del possibile di Antonio Conte all’Inter, ecco le parole di Spalletti in conferenza stampa: «Conte può andare in giro dove vuole, Marotta può cercare altrove il bene dell’Inter, ma poi bisogna lavorare con serenità come stiamo facendo: Marotta sa come si fanno le cose e ciò che state dipingendo non rappresenta il suo modo di lavorare e la sua professionalità: così non si fa il bene dell’Inter. Certe cose che ho letto sono ridicole: non diventa credibile che Conte incontri Marotta in una sede che si trova in pieno centro a Milano». Una battuta su Radja Nainggolan e Ivan Perisic: «Radja non ha svolto tutte le sedute come andrebbero fatte, Ivan si è allenato bene». Sul croato ha aggiunto: «Questo fatto del mercato è finito, ora se mi fa vedere ciò che mi aspetto sono disponibile a usarlo. Io sono l’unico che l’ho sempre sostenuto e sono pronto a schierarlo. Non credo ce l’abbia con me. Quello che ha detto Marotta è stato solo per metterlo di fronte alle sue responsabilità. Sono convinto che già domani potrà darci il massimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA