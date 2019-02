Probabili formazioni/ Juventus Parma: quote, emergenza difesa per Allegri (Serie A)

Juventus Parma si gioca alle ore 20.30: appuntamento all’Allianz Stadium per le due formazioni che daranno vita a questo anticipo per la ventiduesima giornata di Serie A. Partita che profuma di storia, ma anche più importante di quanto si potesse immaginare per l’attualità delle due formazioni. Juventus Parma infatti vedrà tornare in campo per la prima volta i bianconeri dopo la batosta di Bergamo e sarà chiesta una riposta immediata agli uomini di Massimiliano Allegri, che già da qualche partita convincevano poco sul piano del gioco: il dominio in classifica è totale e un rallentamento è umano, tuttavia se stasera dovesse mancare la vittoria scatterebbe un campanello d’allarme. Proverà ad approfittarne il Parma, che vuole rimanere in scia al gruppo di squadre che si contendono la qualificazione in Europa League. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Parma.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote dell’agenzia Snai su Juventus Parma. La partita si annuncia praticamente a senso unico, perché il segno 1 pagherebbe appena 1,17 volte la posta in palio, mentre si salirebbe già a 6,75 in caso di pareggio (naturalmente segno X). Infine, un clamoroso colpaccio del Parma varrebbe addirittura 18,00 volte la posta in palio per chi osasse puntare sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Nelle probabili formazioni di Juventus Parma c’è naturalmente in primo piano l’emergenza difesa per Massimiliano Allegri, con la storica BBC del tutto assente dopo l’infortunio di Chiellini nella disastrosa notte di Bergamo. Ecco dunque una inedita coppia difensiva centrale Rugani-Caceres (l’uruguaiano appena tornato alla Juventus e subito in campo) davanti a Perin, indicato dal mister come titolare per la partita di questa sera. I due esterni dovrebbero invece essere Cancelo e Alex Sandro, anche se resta viva la possibilità legata a De Sciglio. A centrocampo la situazione sembra essere più chiara, con Pjanic in cabina di regia e al suo fianco le mezzali Emre Can e Matuidi, con il turnover che dunque stavolta dovrebbe toccare a Bentancur. In attacco sta tornando Mandzukic, atteso con ansia da Allegri: difficile dire però se potrà davvero essere subito titolare, noi puntiamo su Cristiano Ronaldo, Dybala e Douglas Costa, con il croato e Bernardeschi alternative.

LE SCELTE DI D’AVERSA

La situazione dovrebbe essere più chiara in casa Parma, dove Roberto D’Aversa non rinuncerà al suo 4-3-3, anche se allo Stadium naturalmente servirà grande attenzione. Nel tridente d’attacco naturalmente Inglese prima punta, affiancato dalle velocissime ali Gervinho e Biabany, anche se quest’ultimo potrebbe essere insidiato da Siligardi. A centrocampo tutto sembra essere ancora più chiaro, con Scozzarella in cabina di regia e al suo fianco Barillà e Kucka, con lo slovacco nuovo arrivo di gennaio che avrà dunque l’occasione di essere titolare in casa della Juventus. Per la difesa classico reparto a quattro di fronte al portiere Sepe: vedremo quindi dal primo minuto la coppia centrale con Bastoni e Bruno Alves per unire gioventù ed esperienza, Iacoponi terzino destro e Gagliolio invece a presidiare la corsia di sinistra.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. All. Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Spinazzola, Bentancur, Bernardeschi, Khedira, Kean, Mandzukic.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Bonucci, Barzagli, Chiellini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany. All. D’Aversa.

A disposizione: Frattali, Bagheria, Gazzola, Gobbi, Dimarco, Diakhate, Munari, Dezi, Baraye, Ceravolo, Siligardi, Sprocati.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Grassi, Rigoni, Stulac.



