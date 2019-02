Probabili formazioni/ Napoli Sampdoria: quote, Fabian Ruiz è squalificato (Serie A)

Napoli Sampdoria si gioca alle ore 18.00, quando le due formazioni scenderanno in campo al San Paolo per un importante anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. L’attesa è grande, perché quanto a qualità di gioco stiamo parlando di due eccellenti formazioni. Napoli Sampdoria è un esame delicato per gli azzurri di Carlo Ancelotti, reduci da una settimana complicata con l’addio forse definitivo allo scudetto e l’eliminazione in Coppa Italia. Attenzione dunque alla Sampdoria di Marco Giampaolo, compagine in grande spolvero e con un bomber micidiale quale Fabio Quagliarella, che punta a conquistare un posto in Europa per la prossima stagione. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Napoli Sampdoria.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Napoli Sampdoria, ecco che le quote Snai sorridono ai partenopei: il segno 1 infatti vale appena 1,38 volte la posta in palio. Si sale poi a 4,75 in caso di segno X, che naturalmente indica il pareggio, mentre si arriverebbe fino a 8,25 volte la posta in palio con un successo esterno da parte della Sampdoria, per il quale dovreste naturalmente puntare sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Per le probabili formazioni di Napoli Sampdoria, Carlo Ancelotti dovrà fare attenzione alla squalifica di Fabian Ruiz: nella mediana partenopea dunque ipotizziamo la coppia formata da Allan e Hamsik, mentre Callejon sarà ancora una volta l’esterno destro titolare e sulla sinistra dovremmo vedere Zielinksi, il quale appare favorito su Verdi. Notizie più interessanti potrebbero arrivare dalla difesa, non tanto perché davanti a Meret ci sarà l’inossidabile coppia formata da Albiol e Koulibaly, quanto perché entrambe le maglie sulle fasce sono ancora oggetto di ballottaggio, con Malcuit favorito su Hysaj e Maksimovic a destra, mentre a sinistra Ghoulam potrebbe avere la meglio su Mario Rui. Infine il classico dubbio in attacco tra Mertens e Milik, con il polacco favorito nel ballottaggio per affiancare Insigne nel reparto offensivo dei partenopei.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Per quanto riguarda la Sampdoria, nel 4-3-1-2 di Marco Giampaolo spicca un’altra assenza a centrocampo, quella dello squalificato Praet. L’allenatore blucerchiato dovrebbe dunque proporre titolare Jankto insieme ad Ekdal e Linetty. In attacco la situazione si fa più interessante, perché solo il napoletano Quagliarella è certo del posto nella sua città, dove naturalmente tutti sperano che possa finire la sua striscia di partite con gol; al suo fianco Defrel è leggermente favorito su Gabbiadini, altro ballottaggio è quello sulla trequarti, che vede Ramirez leggermente in vantaggio su Saponara. Per quanto riguarda infine la difesa della Sampdoria in questa difficile trasferta, dobbiamo segnalare un ballottaggio nella centrale, perché al fianco di Andersen si contendono il posto Colley e l’ex Tonelli, mentre sulle fasce laterali del reparto agiranno Bereszynski a destra e Murru a sinistra.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik. All. Ancelotti.

A disposizione: Ospina, Karnezis, Luperto, Hysaj, Mario Rui, Maksimovic, Verdi, Diawara, Ounas, Mertens, Younes.

Squalificato: Fabian Ruiz.

Indisponibile: Chiriches.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo.

A disposizione: Rafael, Belec, Tonelli, Tavares, Ferrari, Saponara, Vieira, Gabbiadini, Kownacki.

Squalificato: Praet.

Indisponibili: Barreto, Sala, Caprari.



