Probabili formazioni/ Roma Milan: diretta tv, Piatek verso una maglia da titolare (Serie A)

Roma Milan è in programma alle ore 20.30 di domani sera: le due formazioni saranno attese in campo all’Olimpico per il big-match della ventiduesima giornata di Serie A, una sfida come sempre molto affascinante quando si affrontano queste due formazioni. Roma Milan infatti sarà la sfida tra due delle più serie pretendenti al quarto posto, che al termine della stagione sarà fondamentale per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League: i rossoneri ultimamente appaiono in crescita, mentre la Roma è certamente al di sotto delle aspettative. Inutile però voltarsi indietro, per la Roma sarebbe addirittura deleterio pensando a Firenze, adesso bisogna solo pensare a fare il meglio possibile d’ora in poi, passando naturalmente dal fondamentale snodo di domani sera. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco dell’Olimpico domani sera, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Roma Milan alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Roma Milan sarà visibile in diretta tv solo sui canali della televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Serie A (202), oppure su Sky Sport 251. Inoltre essi avranno a disposizione anche il servizio Sky Go per seguire la partita dello stadio Olimpico in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Nelle probabili formazioni di Roma Milan, parlando innanzitutto dei padroni di casa, spiccano logicamente le squalifiche di Nzonzi e Cristante, che causeranno qualche problema a centrocampo per Eusebio Di Francesco. Molto prezioso è dunque il rientro di capitan De Rossi, che dovrebbe andare a formare la coppia in mediana con Lorenzo Pellegrini. Probabile l’avanzamento di Florenzi come esterno destro d’attacco, al fianco dunque di Zaniolo che sarà il trequartista e dell’ex El Shaarawy che spingerà sull’altra fascia, naturalmente in un reparto offensivo che culminerà con il centravanti Dzeko, tornato in gol a Bergamo con una bella doppietta. Meno problemi in difesa per Di Francesco, con la coppia centrale Manolas-Fazio davanti ad Olsen e Kolarov terzino sinistro, l’unico dubbio sarà a destra, dove Karsdorp è favorito nel ballottaggio con Santon.

LE MOSSE DI GATTUSO

In casa Milan nessun squalificato, anche se l’elenco degli infortunati resta piuttosto lungo. Cominciamo dall’attacco, dove Piatek dovrebbe essere confermato dopo la splendida doppietta in Coppa Italia: Cutrone dunque verso la panchina, perché il tridente dovrebbe prevedere Suso a destra e Calhanoglu a sinistra, oltre naturalmente al bomber polacco. A proposito dei nuovi acquisti di gennaio: Paquetà ha già giocato moltissimo, non è da escludere un turno di riposo per il brasiliano e in questo caso giocherebbe José Mauri insieme a Bakayoko e Kessie nel terzetto rossonero di centrocampo. Infine la difesa, dove c’è addirittura un triplo ballottaggio con Calabria, Conti e Abate in ballo per il posto da terzino destro, non dovrebbero invece esserci dubbi sull’ex Romagnoli e Musacchio come coppia centrale davanti a Donnarumma e nemmeno su Rodriguez in qualità di terzino sinistro.

IL TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Manolas, Kolarov; Lo. Pellegrini, De Rossi; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. All. Di Francesco.

A disposizione: Fuzato, Mirante, Santon, Marcano, Coric, Riccardi, Pastore, Kluivert, Schick.

Squalificati: Nzonzi, Cristante.

Indisponibili: Under, Perotti, Juan Jesus.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso.

Squalificati: nessuno.

A disposizione: A. Donnarumma, Plizzari, Conti, Abate, Strinic, Bertolacci, Borini, Laxalt, Mauri, Castillejo, Cutrone.

Indisponibili: Biglia, Bonaventura, Caldara, Reina, Zapata.



