Dopo le fatiche della Coppa ecco che il primo campionato italiano torna sotto ai riflettori ed è tempo di vedere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A che vedremo in campo nella 22^ giornata. Prima però di esaminare da vicino le scelte e i dubbi gli allenatori andiamo a controllare che cosa ci riserva il calendario ufficiale per questo secondo turno di ritorno. Ecco infatti che il grande calcio sarà protagonista già questo sabato con tre anticipi di lusso: si comincerà alle ore 15,00 al Castellani con la partita tra Empoli e Chievo. Si proseguirà alle ore 18.00 per Napoli-Sampdoria, mentre alle ore 20.30 sarà la volta della sfida tra Juventus e Parma, prevista a Torino. Non meno ricco e importante il programma del primo campionato italiano per questa domenica: ecco che la giornata verrà inaugurata dal lunch match delle ore 12.30 tra Spal e Torino. Alle ore 15.00 avranno invece inizio Genoa-Sassuolo e Udinese-Fiorentina, mentre alle ore 18.00 i riflettori si accenderanno al San Siro per il match tra Inter e Bologna. A chiusura, prima dei due posticipi del lunedi la 22^ giornata di Serie A prevede la partita tra Roma e Milan all’Olimpico. Andiamo quindi a vedere da vicino quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI CHIEVO

Per le probabili formazioni di Serie A di questo turno, Iachini dovrebbe dare di nuovo fiducia al 3-5-2 come modulo dove potrebbe farsi vedere il volto nuovo Dragowski. Sarà invece 4-3-2-1-2 il modulo di partenza dei clivensi, che in attacco si affideranno al duo Stepinski-Pellissier

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI SAMPDORIA

Ancelotti dovrebbe rilanciare Hamsik dal primo minuto e in mediana il capitano avrà la compagnia di Allan, Zielinski e Callejon, visto che Fabian Ruiz è squalificato. Reparto a tre per il centro dei liguri, orfani di Praet: vedremo Jankto dal primo minuto con Linetty e Ekdal.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS PARMA

Allegri dovrà fare attenzione a gestire i suoi dopo l’impregno in coppa e in previsione della Champions league. Nessun problema invece per D’Aversa che punterà sugli uomini più in forma e su Inglese, di ritorno dalla doppietta contro la Spal.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL TORINO

Il giudice sportivo ha fermato Petagna: per l’attacco a due punte degli estensi si fa avanti Paloschi, in coppia con il solito Antenucci. Risponderanno i granata con una solida difesa a tre posta di fronte a Sirigu e formata da Izzo, N’Koulou e Lyanco, visto che Djidji è acciaccato.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SASSUOLO

Dubbi a centrocampo per Prandelli visto che Rolon è squalificato: le alternative non mancano e il tecnico dovrebbe confermare il 4-2-3-1 come modulo di partenza per i rossoblu. Sarà un più semplice 4-3-3 per la probabile formazione neroverde con Sensi al centro assieme a Locatelli e Duncan.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE FIORENTINA

Per le probabili formazioni di Serie A studiate per questo turno, Nicola nel suo 3-5-2 punterà su De Maio, Nuytinck e Troost Ekong a presidio della difesa. Sarà modulo arretrato a 4 per i viola con dal primo minuto Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo e Biraghi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

I nerazzurri hanno bisogno di risposte sul campo e Spalletti nel solito 4-3-3 dovrebbe schierare dal primo minuto ancora il tridente composto da Candreva, Lautaro Martinez e Icardi. Sarà tridente offensivo anche per il bologna, sotto la guida di Mihajlovic: in campo dal primo minuto ecco Sansone, Santander e Palacio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

Per il big match dell’olimpico certamente Gattuso non rinuncerà al suo nuovo gioiello Piatek, già in doppietta all’esordio da titolare contro il Napoli. Sarà invece Edin Dzeko il fulcro dell’attacco giallorosso dove vedremo titolari anche El Shaarawy e Kluivert.



© RIPRODUZIONE RISERVATA