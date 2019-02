Probabili formazioni Serie B/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori per le partite (22^ giornata)

Nuovo appuntamento con le probabili formazioni di Serie B 2018-2019: la ventiduesima giornata, terza nel girone di ritorno, è stata inaugurata dall’anticipo Lecce-Ascoli e proseguirà poi con altre otto partite, che come sempre saranno suddivise tra sabato e domenica con il Monday Night a chiudere il turno. Andiamo allora a vedere il dettaglio delle partite, e in che modo i vari allenatori potrebbero far giocare le loro squadre per questa ventiduesima giornata: ci addentriamo nei meandri delle probabili formazioni di Serie B e parleremo poi, nello specifico, di alcuni protagonisti della ventiduesima giornata.

CARPI VERONA (sabato ore 15:00)

Gli emiliani di Fabrizio Castori confermano il 3-5-2 ma potrebbero puntare su Arrighini come titolare, al posto di uno tra Vano e Marsura; spazio a Coulibaly nel centro della mediana, Jelenic potrebbe trovare un posto sulle mezzali mentre in porta come sempre ci sarà Colombo. Nel Verona è vivo il ballottaggio tra Pazzini e Di Carmine: l’ex del Perugia era partito come titolare nella stagione ma il veterano ha dimostrato di saper fare ancora la differenza, e dunque potrebbe essere nuovamente lui a giocare una partita delicata per gli scaligeri.

COSENZA CITTADELLA (sabato ore 15:00)

Piero Braglia ha tante certezze per il suo Cosenza: la coppia centrale formata da Idda e Dermaku, poi un centrocampo nel quale Mungo esegue al meglio i compiti di regia e il tandem offensivo composto da Tutino e Riccardo Maniero, che sta spingendo i lupi verso la salvezza. Nel Cittadella possibile conferma degli undici che hanno battuto il Carpi: a centrocampo dunque ci saranno ancora Settembrini, Pasa e Branca mentre davanti l’addio di Schenetti è stato “coperto” da Moncini, possibile titolare al fianco di Finotto con Schenetti da trequartista.

PADOVA SALERNITANA (sabato ore 15:00)

Importante nel Padova l’arrivo a stagione in corso di Jerry Mbakogu, che si è già preso la maglia da centravanti al fianco di Federico Bonazzoli; Pierpaolo Bisoli deve scegliere il modulo, ballottaggio Calvano-Clemenza e con il secondo si giocherà con il trequartista e il centrocampo a quattro. Salernitana schierata in maniera speculare: Lamin Jallow davanti con Djavan Anderson, mentre sulle mezzali dovrebbero agire nuovamente Akpa Akpro e Castiglia. Possibilità per Rosina e Bocalon: si giocano il posto da titolari fino all’ultimo e potrebbero avere la meglio.

SPEZIA CREMONESE (sabato ore 18:00)

Dopo lo spettacolare 4-4 di Brescia, lo Spezia conferma il 4-3-3 con Bidaoui e Vignali a supporto di Okereke, a reggere le trame del gioco sarà Bartolomei mentre la difesa a protezione di Lamanna sarà comandata da capitan Terzi, che porta grande esperienza alla squadra. Nella Cremonese il dubbio riguarda il reparto offensivo: con la partenza di Andrea Brighenti è Strizzolo, arrivato dal Cittadella, a fare la prima punta mentre Antonio Piccolo è insidiato da Montalto, che lo scorso anno ha giocato una grande stagione con la Ternana.

BENEVENTO VENEZIA (domenica ore 15:00)

Come sempre ci sono tanti dubbi nella formazione del Benevento: possibile la conferma del centrocampo di Lecce con Del Pinto ad impostare e Bandinelli a dargli una mano, sulle corsie cerca spazio Gyamfi ma Gaetano Letizia è favorito, il modulo può passare dal 3-4-3 al 3-5-2 con l’avanzamento di Improta nel tridente. Nel Venezia mancherà Di Mariano per squalifica: avrà allora campo Vrioni, che torna a fare il titolare in coppia con Alessandro Rossi, Ballottaggio tra Pinato e Bentivoglio per la mediana: con il primo titolare sarà Schiavone a fare il playmaker arretrato.

CROTONE LIVORNO (domenica ore 15:00)

Il Crotone ritrova Benali dopo la squalifica: da valutare un cambio di modulo o, più probabilmente, l’inserimento al fianco di Simy al posto di Machach, che dovrebbe slittare in panchina. La mediana dovrebbe essere confermata: Rohden e Barberis faranno compagnia a Zanellato, Molina se la gioca con Sampirisi a destra. Il Livorno giocherà invece con un 3-4-1-2 nel quale Diamanti andrà ad agire alle spalle di Giannetti e uno tra Murilo e Raicevic, che sono in ballottaggio; Gasbarro reclama spazio nella difesa a tre, può sostituire Gonnelli.

PESCARA BRESCIA (domenica ore 21:00)

Il Pescara non segna da due partite: per questo motivo Monachello potrebbe riprendersi una maglia da prima punta, spostando Leonardo Mancuso a sinistra per aumentare la pericolosità di un tridente che per il resto sarà completato da Marras. A centrocampo si va verso la conferma del giovane Melegoni, che avrà oggi un bello scontro con Tonali: il playmaker sarà ancora il faro di un Brescia che non cambia, perchè Eugenio Corini dovrebbe schierare Dessena e Dimitri Bisoli sulle mezzali e Spalek nelle vesti di trequartista ad accompagnare Torregrossa e il capocannoniere di Serie B Alfredo Donnarumma.

PALERMO FOGGIA (lunedì ore 21:00)

La capolista Palermo affronta un periodo decisamente poco brillante: sconfitto a Cremona, potrebbe cambiare con il ritorno di Puscas davanti, ad accompagnare Moreo e dunque avere due punte con il supporto di uno tra Trajkovski e Falletti, che entrerebbero in ballottaggio. Si valuta anche Haas per il centrocampo, mentre nel Foggia Busellato potrebbe tornare titolare sostituendo uno dei tre mediani (Deli, Gerbo e Agnelli) ma anche Cicerelli è pronto a tornare sostituendo uno tra Zambelli e Kragl sugli esterni; davanti ci saranno ovviamente Mazzeo e Iemmello.



