Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite della 22^ giornata (2 febbraio 2019)

Puntuali come sempre ecco i pronostici di Serie A fissati dalla nostra redazione alla viglia della 22^ giornata del primo campionato italiano: prima però di controllare da vicino quote e scommesse fissate per ogni sfida vediamo che cosa ci propone il calendario ufficiale per questo secondo girone di ritorno della prima serie. Ecco quindi che tra i pronostici di Serie A attesi per sabato spicca la sfida tra Empoli e Chievo prevista alle ore 15.00: a seguire ecco alle ore 18.00 Napoli-Sampdoria, mentre alle ore 20.30 sarà la volta di Juventus-Parma. Ben ricco anche il programma di domenica, benchè saranno ben due i posticipi di Serie A previsti per lunedi. Ecco che per le ore 12,30 sarà la sfida tra Spal e Parma a dare il via alle danze. Saranno poi due le partite che avranno luogo alle ore 15.00 e quindi Udinese-Fiorentina e Genoa-Sassuolo: alle ore 18.00 sarà la volta di Inter Bologna, mentre è stato programmato per le ore 20.30 il big match tra Milan e Roma. Andiamo quindi a vedere da vicino che cosa potrebbero dirci i pronostici di Serie A, stilati per le partite della 22^ giornata di campionato.

PRONOSTICO EMPOLI CHIEVO

Nello scontro ai piani bassi della classifica sono i toscani ad avere il favore del pronostico se non altro perchè sono padroni di casa nella 22^ giornata. Non dimentichiamo poi che i clivensi sono sempre fanalino di coda e arrivano da due KO di fila.

PRONOSTICO NAPOLI SAMPDORIA

Benchè la compagine di Giampaolo e soprattutto il primo cannoniere della Serie A Quagliarella possano fare paura, la compagine di Mister Ancelotti rimane favorita al San Paolo. Il KO in coppa con il Milan avrà poi di certo ancor più motivato i campani.

PRONOSTICO JUVENTUS PARMA

Pur dopo le fatiche della Coppa Italia, la Vecchia Signora è la favorita d’obbligo specie tra le mura dell’Allianz Stadium. Per il Parma sarà difficile anche mettere a segno un gol.

PRONOSTICO SPAL TORINO

Benchè gli estensi siano in arriva dal successo con i toscani, la squadra granata dovrebbe aver comunque qualcosa in più da mettere in campo nella 22^ giornata. La Spal rimane però un avversario non da sottovalutare.

PRONOSTICO GENOA SASSUOLO

Sia Sassuolo che Genoa approdano alla 22^ giornata di campionato da un successo ma ancor prima da una serie di risultati poco positivi: difficile quindi stilare un pronostico tra due club dai percorsi così simili. e il pareggio potrebbe anche essere il risultato più giusto.

PRONOSTICO UDINESE FIORENTINA

Benchè i friulani rimangano un avversario da non sottovalutare la squadra di Pioli potrebbe farsi davvero corsara alla Dacia Arena: da ricordare i tre risultati utili di fila appena raccolti per la gigliata.

PRONOSTICO INTER BOLOGNA

Sulla carta i nerazzurri paiono favoriti ma a San Siro molto potrebbe accadere: Spalletti e l’Inter infatti paiono leggermente in crisi e sulla panchina rossoblu è appena arrivato Mihajlovic che quindi potrebbe far saltare il banco.

PRONOSTICO ROMA MILAN

Dopo il successo ottenuto sul Napoli in Coppa Italia e soprattutto dopo la bella prestazione messa in campo a San Siro salgono le quote dei rossoneri, che quindi potrebbero non essere sfavoriti d’obbligo nel big match. La sfida rimane ben aperta.



