Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite della 22^ giornata

I pronostici Serie B tornano anche in occasione della ventiduesima giornata del campionato cadetto, che come sempre attirerà l’attenzione non solo dei tifosi, ma anche degli appassionati di scommesse. Andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote delle partite di Serie B e che cosa ci attenderà tra oggi sabato 2 febbraio e domani domenica 3 febbraio, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Serie B per questa 22^ giornata che è cominciata già ieri sera con un anticipo ma vivrà il suo clou naturalmente fra oggi e domani.

PRONOSTICO CARPI VERONA

Ambizioni molto differenti per le due squadre che si affronteranno allo stadio Cabassi: 14 punti di differenza rendono naturalmente favorito l’Hellas Verona, nonostante si giochi in casa del Carpi, che comunque venderà cara la pelle perché va a caccia di punti per la salvezza. Verona favorito anche secondo le quote dell’agenzia di scommesse Snai: il segno 2 è proposto a 2,25.

PRONOSTICO COSENZA CITTADELLA

Un dato curioso è relativo al rendimento in casa del Cosenza e quello in trasferta del Cittadella: 12 punti in entrambi i casi, questo rende la partita dello stadio San Vito una sfida da tripla. A questo punto è logico puntare sull’ipotesi che, sia pure di poco è la più remunerativa: per l’agenzia di scommesse Snai è il segno 2, quotato a 3,00.

PRONOSTICO PADOVA SALERNITANA

Posta in palio delicatissima per il Padova ultimo in classifica, che non può permettersi passi falsi. La trasferta dunque si potrebbe rivelare insidiosa per la Salernitana: vi consigliamo il segno X, che è quotato a 3,00 dall’agenzia di scommesse Snai ed è dunque un’ipotesi interessante allo stadio Euganeo.

PRONOSTICO SPEZIA CREMONESE

Posizioni di classifica molto simili per Spezia e Cremonese, che sono divise da appena due punti in favore dei liguri. Partita dunque molto aperta, ma considerato anche il fattore campo ecco che la bilancia pende proprio dalla parte dello Spezia: la pensa così anche l’agenzia di scommesse Snai, che quota il segno 1 a 1,90.

PRONOSTICO BENEVENTO VENEZIA

Il Venezia di Walter Zenga prova ad inseguire un posto nei playoff, ma certamente è da considerare favorito il Benevento, che ha cinque punti di vantaggio nonostante abbia già riposato anche nel ritorno ed inoltre gioca in casa. L’agenzia di scommesse Snai quota a 1,77 il segno 1, senza dubbio l’ipotesi più probabile allo stadio Vigorito.

PRONOSTICO CROTONE LIVORNO

Riflettori puntati su questa delicata sfida salvezza tra due squadre separate solamente da un punto in classifica. Nella scorsa giornata il Crotone è tornato alla vittoria e considerato anche il fattore campo può giustamente essere considerato favorito sul Livorno: il segno 1 vale 1,87 volte la posta in palio secondo l’agenzia Snai.

PRONOSTICO PESCARA BRESCIA

Il posticipo della domenica sera sarà una sfida molto intrigante ai vertici della classifica fra due delle prime quattro squadre del campionato cadetto. A questo punto è logico puntare sull’ipotesi che, sia pure di poco è la più remunerativa: per l’agenzia di scommesse Snai si tratta del segno X, quotato a 3,15 se allo stadio Adriatico si dovesse avverare la divisione della posta.



