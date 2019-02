Pronostico Juventus Parma/ Nevio Scala: “Loro hanno già vinto lo Scudetto, ma occhio a Gervinho” (Esclusiva)

Il pronostico di Juventus Parma è nettamente a favore dei bianconeri ma questa rimane una sfida speciale, che negli anni ’90 decideva i successi nelle coppe europee, gli scudetti. E’ Juventus Parma che questa sera si affronteranno a Torino alle 20,30 in questo anticipo serale del sabato del campionato. La Juventus non ha bisogno di presentazioni, viene dalla vittoria 2-1 contro la Lazio all’Olimpico, ha 59 punti in classifica, 11 sul Napoli secondo, nettamente prima. E’ avviata a vincere l’ottavo scudetto consecutivo. Una vera e propria corazzata che non ha ancora perso quest’anno in campionato. Il Parma viene dalla sconfitta al “Tardini” 3–2 con la Spal, ha 28 punti ma da neopromossa sta disputando un grande campionato. Un match scontato quindi, vedremo alla fine però cosa succederà. Per presentarlo abbiamo sentito Nevio Scala, allenatore del Parma dei miracoli dalla stagione dal 1989 al 1996. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà?

Speriamo che sia una bella partita, combattuta, ben giocata tra le due squadre, molto spettacolare.

Campionato già vinto per i bianconeri?

Credo proprio che su questo non ci siano più dubbi, la Juve si appresta a vincere anche l’ottavo scudetto consecutivo. Tutto questo testimonia il lavoro eccezionale della dirigenza e della società bianconera che è arrivato a questi risultati non certo per caso!

Cosa pensa a livello tecnico della Juventus?

E’ una grande squadra, molto competitiva, molto forte, molto attrezzata sul piano tecnico.

Il ritorno di Mandzukic quanto potrebbe far bene alla Juve?

Mandzukic è un grande giocatore, ma tutti i giocatori della Juventus sono molto forti. C’è una rosa veramente eccezionale nella formazione bianconera.

Che partita si aspetta dal Parma?

Una bella partita perchè il Parma quando gioca in trasferta riesce a esprimersi alla grande, a fare cose molto belle.

Quanto potrebbe incidere Gervinho in quest’incontro?

Lui è il terminale delle azioni del Parma, ha una velocità e una progressione e una velocità incredibili. Sono qualità tecniche di Gervinho che permettono al Parma di sfruttare ancora di più il contropiede micidiale della formazione emiliana.

Considera positivo il campionato dei ducali?

Direi di sì, non si può che essere soddisfatti della stagione del Parma che sta facendo un campionato molto buono, molto positivo. Non posso che essere sempre legato ai risultati, ai successi del Parma.

Quando rivedremo il Parma di Nevio Scala quello che vinceva in Europa e lottava per lo scudetto?

Quel Parma resta unico, inimitabile, straordinario. Direi irresistibile. Non potremo vedere più un Parma così forte, che vinceva le coppe, lottava ai vertici del campionato italiano per lo scudetto.

Era il Parma di Nevio Scala, certamente molto amato nella città ducale…

E’ così, ho una casa a Parma, quando ci passo per strada, mi fermano, mi fanno le congratulazioni ancora per quegli anni bellissimi. E’ veramente una grande gioia, una grande soddisfazione. Ho contribuito a far grande quella squadra. Una squadra che ha lasciato il suo segno nel calcio italiano, nel calcio europeo.

Una Scala con un grande passato da allenatore ma anche da giocatore…

Sì è vero ho giocato in squadre come Fiorentina, Roma, Milan, Inter. Anche la mia carriera di calciatore come quella di allenatore è stata molto importante!

Il suo pronostico su quest’incontro.

Sinceramente non faccio mai pronostici, mi auguro solo che sia una bella partita.

(Franco Vittadini)



