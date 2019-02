Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (22^ giornata)

Dopo gli impegni della Coppa Italia ecco che il primo campionato italiano scende in campo oggi 2 febbraio 2019 per i primi risultati della Serie A che ci arriveranno nella 22^ giornata. Benché come al solito sarà la domenica la giornata decisiva alla prima serie, i pochi match messi in calendario per questo sabato come anticipi sono di primo livello: in campo per esempio non mancheranno Juventus e Napoli che si stanno contendendo la vetta della classifica e quindi pure il titolo italiano. Qui la Vecchia signora però ha ancora un enorme vantaggio visto pure il successo conseguito pochi giorni fa contro la Lazio, mentre Ancelotti appare ancora lontano. Prima però di esaminare con cura la classifica, andiamo a vedere quali sono i risultati di Serie A che ci arriveranno oggi. Ecco che il primo incontro della 22^ giornata avrà luogo alle ore 15,00 al Castellani tra Empoli e Chievo, mentre alle ore 18,00 è previsto il fischio d’inizio della sfida tra Napoli e Sampdoria. A chiusura alle ore 20,30 ecco che si tornerà in campo a Torino per la partita tra Juventus e Parma.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Come detto prima, alla vigilia dei risultati della Serie A di oggi, (ma sarà così anche dopo visti i distacchi) è sempre la Juventus a registrare la prima posizione nella classifica. La Vecchia signora infatti ha finora messo a bilancio 59 punti e nessuna sconfitta ma soprattutto un vantaggio di ben 11 lunghezze sul Napoli oggi in campo e primo rivale di Allegri per la lotta allo scudetto. Terzo gradino del podio per l’Inter che pure appare ben distante dai campani con soli 49 punti: i nerazzurri pur dopo il KO con il Torino però non hanno ancora l’urgenza di guardarsi alle spalle visto che al quarto posto resiste ma con 5 punti di distacco il Milan. Situazione molto più confusa quindi alle spalle del podio: se i rossoneri hanno 35 punti, va detto che Roma e Sampdoria ne registrano rispettivamente 34 e 33, con Atalanta e Lazio subito dietro a quota 32 punti. Non rimangono distanti invece Fiorentina e Torino che pur avendo 30 punti a bilancio occupano comunque le ultime posizioni della top ten, chiusa solo dal Sassuolo a quota 29 punti. Nella seconda parte della classifica ecco che spicca il Parma a quota 28 punti: dietro i ducali rimangono ben distanti di 45 lunghezze i grifoni, che con 23 rimangono comunque nel mirino di Spal e Cagliari, fermi a quota 21 punti e alla 14^ e 15^ posizione nella classifica. Appena sopra la zona rossa ecco poi Udinese e Empoli, mentre sono già a rischio retrocessione Bologna, Frosinone e Chievo, questo con solo 8 punti a bilancio.

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Empoli-Chievo

Ore 18.00 Napoli-Sampdoria

Ore 20,30 Juventus-Parma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 59

Napoli 48

Inter 40

Milan 35

Roma 34

Sampdoria 33

Atalanta, Lazio 32

Fiorentina, Torino 30

Sassuolo 29

Parma 28

Genoa 23

Spal, Cagliari 21

Udinese 18

Empoli 17

Bologna 14

Frosinone 13

Chievo 8



