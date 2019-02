Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite (22^ giornata)

Dopo l’anticipo giocato ieri tra Lecce e Ascoli ecco che il secondo campionato italiano torna di scena oggi sabato 2 febbraio 2019 e gli appassionati sono ovviamente impazienti di conoscere come i risultati di Serie B che arriveranno oggi modificheranno le carte in tavola. La lotta per la vetta della graduatoria della cadetteria è infatti più che mai accesa e i tre punti messi in palio potrebbero rivelarsi fondamentali in vista del prossimo tabellone dei play off promozione. I distacchi infatti sono minimi, ma lo sono anche in fondo alla classifica dove è aperta la caccia alla salvezza. Prima però di esaminare da vicino che sta succedendo in classifica andiamo a conoscere quali sono i risultati di Serie B che ci attendiamo oggi. Da programma la 22^ giornata del secondo campionato partirà con ben tre incontri attesi per le ore 15,00 e quindi Carpi-Verona, Cosenza-Cittadella e Padova-Salernitana. A chiudere il calendario ecco poi la partita prevista alle ore 18,00 tra Spezia e Cremonese, ultimo match prima che la cadetteria torni di nuovo in campo domani per i posticipi domenicali.

RISULTATI SERIE B: PALERMO ANCORA IN VETTA

In attesa di scoprire come i risultati dei Serie B modificheranno le carte in tavola in questa 22^ giornata andiamo a dare un occhio a che sta succedendo nella classifica, ancora dominata dal Palermo. I rosanero però sono ben a rischio dopo anche la sconfitta rimediata pochi giorni fa: la concorrenza poi è sempre più alta visto che ora Brescia, Pescara e Lecce possono di fatto seriamente strappare alla squadra siciliana il titolo di capolista. Chi invece non riesce ancora a fare questo grande passo è il Verona che approda alla sfida di oggi contro i falconi dalla quinta posiziuone a quota 31 punti: i gialloblu però devo fare attenzione visto che ben vicini rimangono Benevento e Cittadella a quota 30 punti e quindi a un solo punto di distacco dagli scaligeri. Proseguendo vediamo che la situazione rimane confusa ai piani alti della classifica: all’ottavo posto troviamo il Perugia con 29 punti, mentre ne registra 28 lo Spezia e 27 la Salernitana e 26 la Cremonese. Sono poi Venezia e Ascoli ad aprire la seconda parte della classifica: il Cosenza è invece il primo dei club salvi ma registrando appena 21 punti dovrà fare ben attenzione in questa 22^ giornata. Si trova invece in piena zona rossa il Foggia con 18 punti e pure Crotone e Carpi con 17 punti a testa. Non se la passano meglio Livorno e Padova: è poi piena crisi per i patavini con appena 15 punti e di ritorno dall’undicesimo KO di stagione, registrato contro il Venezia nel derby veneto.

RISULTATI SERIE B

Ore 15.00 Carpi-Verona

Ore 15.00 Cosenza-Cittadella

Ore 15.00 Padova-Salernitana

Ore 18.00 Spezia-Cremonese

CLASSIFICA 22^ GIORNATA

Palermo 37

Brescia 36

Pescara, Lecce 34

Verona 31

Benevento, Cittadella 30

Perugia 29

Spezia 28

Salernitana 27

Cremonese 26

Venezia, Ascoli 25

Cosenza 21

Foggia 18

Crotone, Carpi 17

Livorno 16

Padova 15



