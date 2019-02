Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone B (24^ giornata)

Il nuovo appuntamento con i risultati di Serie C 2018-2019 è quello di sabato 2 febbraio: si gioca oggi l’intero programma del girone B, arrivato alla 24^ giornata che è la quinta del girone di ritorno. Significa che oggi vivremo dieci partite, con quattro diverse fasce orarie: innanzitutto allora andiamo a scoprire quale sia il calendario di questo girone, ricco di appuntamenti da non perdere e che potrebbero modificare in maniera sensibile una classifica ancora tutta da definire. Si parte alle ore 14:30 con AlbinoLeffe-Sudtirol, Monza-Sambendettese, Renate-Ternana, Rimini-Giana Erminio e Teramo-Feralpisalò; alle ore 16:30 avremo Fano-Gubbio, Pordenone-Imolese e Virtus Verona-Triestina, poi alle ore 18:30 Vis Pesaro-Vicenza. La chiusura è dedicata all’appuntamento serale delle ore 20:45, che in questo caso sarà Ravenna-Fermana. Dieci partite molto interessanti dunque, vedremo quali saranno i risultati di Serie C che arriveranno dal turno.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Analizzando i risultati di Serie C e la relativa classifica, scopriamo che la fuga del Pordenone è ancora consistente: certo i ramarri arrivano da una sconfitta ma sono riusciti a mantenere 8 punti di vantaggio sulla Triestina e sull’Imolese, che continua a essere la grande sorpresa del girone B. Possiamo dire che siano queste tre squadre a giocarsi la promozione diretta, anche se poi il destino del primo posto passa tutto dalle mani della capolista che ha un vantaggio gestibile procedendo anche solo a passo normale. Diverso il discorso che riguarda il secondo posto: qui anche il terzetto Ravenna-Sudtirol-Sambenedettese se la può giocare, diremmo anzi che fino alla Ternana (dodicesima, ma con due partite in meno) ci sono ben undici squadre in corsa per la piazza d’onore, il che inevitabilmente rende anche la corsa ai playoff un grande spettacolo. Il discorso legato alla salvezza parte idealmente dal quattordicesimo posto del Rimini, anche se il Gubbio non può dirsi del tutto al sicuro; corrono tutte per evitare i playout, anche l’AlbinoLeffe fanalino di coda ma capace di pareggiare tre delle ultime cinque partite, e dunque di muovere una classifica che, per quanto sia brutta, può ancora portare qualcosa di buono ai lombardi.

RISULTATI SERIE C: 24^ GIORNATA GIRONE B

ore 14:30 AlbinoLeffe-Sudtirol

ore 14:30 Monza-Sambenedettese

ore 14:30 Renate-Ternana

ore 14:30 Rimini-Giana Erminio

ore 14:30 Teramo-Feralpisalò

ore 16:30 Fano-Gubbio

ore 16:30 Pordenone-Imolese

ore 16:30 Virtus Verona-Triestina

ore 18:30 Vis Pesaro-Vicenza

ore 20:45 Ravenna-Fermana

CLASSIFICA GIRONE B

Pordenone 46

Triestina, Imolese 38

Fermana 36

Feralpisalò 34

Vis Pesaro, Monza 33

Ravenna, Sudtirol, Sambenedettese* 32

Vicenza 31

Ternana** 30

Gubbio 28

Rimini* 26

Teramo 24

Fano, Renate 23

Giana Erminio, Virtus Verona 20

AlbinoLeffe 19

* una partita in meno

** due partite in meno



© RIPRODUZIONE RISERVATA