Slalom Maribor/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Coppa del Mondo sci femminile)

La Coppa del Mondo di sci femminile ci propone oggi la diretta dello slalom di Maribor, che sarà l’ultima gara per le donne prima dei Mondiali, che cominceranno martedì ad Are. Sulle nevi slovene torneranno protagoniste le specialiste dei pali stretti: il calendario di Coppa è decisamente discutibile, basterebbe ricordare che fra il 22 dicembre e l’8 gennaio c’erano stati cinque slalom (compreso il city event di Oslo) in meno di tre settimane, poi basta fino a oggi, quasi un mese dopo. Ripartirà dunque il duello fra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova per la Coppa di slalom, con il dominio dell’americana che è comunque netto nella classifica generale: la sfida fra queste due campionesse è comunque sempre affascinante, sperando che oggi possano giungere segnali positivi anche dalle azzurre. Adesso però andiamo subito a scoprire tutte le informazioni utili per seguire in diretta lo slalom di Maribor.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI MARIBOR

La diretta della prima manche dello slalom di Maribor avrà inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Maribor (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA SLALOM MARIBOR: FAVORITE E AZZURRE

Ancora una volta, in slalom non si può fare altro che parlare di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova. Esclusi i paralleli, i numeri della stagione parlano molto chiaro: sei slalom, cinque vittorie di Shiffrin e una per Vlhova, sempre con la grande rivale al secondo posto. Allargando il discorso ai due paralleli, il discorso non cambia di molto: vittoria di Shiffrin davanti a Vlhova a Sankt Moritz, poi ad Oslo il giorno di Capodanno ecco di nuovo l’americana e la slovacca in finale, ma stavolta il trionfo per una volta è andato alla Vlhova, che poi ha colto anche la vittoria in uno slalom “vero” a Flachau. Il dato impressionante naturalmente è che in otto gare mai nessun’altra atleta è entrata nelle prime due posizioni, monopolio assoluto di Shiffrin e Vlhova, la quale naturalmente va ringraziata per essere l’unica avversaria in grado di impensierire e talvolta battere Shiffrin in slalom. Lontane tutte le altre, anche se in quattro gare su otto si è piazzata al terzo posto la svizzera Wendy Holdener, che si candida dunque ad essere ancora una volta la migliore del resto del mondo. Per l’Italia nella specialità non ci sono buone notizie: Irene Curtoni è solida a livelli discreti ma lontana dal podio, qualche volta sa farsi notare anche Chiara Costazza, tuttavia meno costante della compagna di squadra, tra le giovani sta cominciando a farsi apprezzare la tarvisiana Lara Della Mea, sedicesima a Semmering e diciassettesima a Zagabria. Segnali importanti che speriamo possano essere confermati, perché in slalom abbiamo grande bisogno di nuovi talenti emergenti.



