Diretta Atletico Madrid Juventus/ Streaming video: chi vince? (Champions League)

Atletico Madrid Juventus sarà diretta dall’arbitro tedesco Felix Zwayer: alle ore 21:00 di mercoledì 20 febbraio il Wanda Metropolitano ospita la partita valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019. Destino comune per due squadre che si erano incrociate nell’autunno del 2014, durante la fase a gironi: recentemente sia i Colchoneros che i bianconeri hanno giocato due finali europee nello spazio di tre anni ma le hanno perse, e dunque vanno a caccia di riscatto. L’Atletico Madrid tuttavia ha nel frattempo messo in bacheca un’altra Europa League, andando poi a prendersi la Supercoppa; l’esperienza internazionale degli uomini di Diego Simeone è acclarata e questa sera non sarà affatto semplice per la Juventus, sfortunata nel sorteggio nonostante il primo posto nel girone – i rojiblancos sono arrivati secondi alle spalle del Borussia Dortmund. I campioni d’Italia tuttavia arrivano a questa sfida in piena fiducia: ancora imbattuti in campionato, hanno 13 punti di vantaggio sul Napoli e sono sostanzialmente ancora più avanti di dove volevano essere, potendosi concentrare quasi esclusivamente sulla Champions League. L’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta impedisce a Massimiliano Allegri di inseguire il Triplete, ma il vero pungolo inizia da questa trasferta del Wanda Metropolitano; dunque, aspettando la diretta di Atletico Madrid Juventus, possiamo analizzare in maniera più dettagliata dubbi e certezze dei due allenatori per la partita.

La diretta tv di Atletico Madrid Juventus sarà trasmessa in chiaro per tutti: è questa infatti la partita che per questa settimana di Champions League è mandata in onda anche da Rai Uno, e dunque si potrà seguire anche collegandosi al sito www.raiplay.it con apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone. Naturalmente per i clienti Sky resta valida l’opzione satellitare: in questo caso i canali sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, con possibilità di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go ma anche di seguire, su Sky Sport 251, il programma Diretta Gol Champions League che fornisce in tempo reale highlights e gol da entrambi i campi collegati.

Diego Simeone deve valutare alcune situazioni in vista di Atletico Madrid Juventus: hanno recuperato Savic e Diego Costa, dunque il montenegrino contende una maglia in difesa al fianco di capitan Godin mentre sulle corsie esterne dovrebbero giocare Juanfran (favorito su Arias) e Filipe Luis, viste le condizioni di Lucas Hernandez. A centrocampo è corsa contro il tempo per Koke, il metronomo della squadra: senza di lui il Cholo si affiderà probabilmente a Lemar sulla corsia sinistra con Angel Correa dall’altra parte, mentre in mezzo Thomas Partey tornerà titolare al fianco di Saul Niguez. Il grande ex Morata dovrebbe partire dalla panchina: favorito Diego Costa come partner dello spauracchio Griezmann. Anche Allegri ha qualche dubbio: se in difesa Bonucci e Chiellini hanno dato ottimi segnali, e dunque proteggeranno Szczesny con Joao Cancelo e Alex Sandro larghi, a centrocampo dovrebbe tornare titolare Matuidi per affiancare il playmaker Pjanic, ma sul centrodestra il tecnico toscano deve decidere tra un Khedira tatticamente imprescindibile e la verve di Bentancur. Possibile che a giocare sia il tedesco; davanti si punterà ovviamente su Dybala, schierato da trequartista alle spalle di Mandzukic e Cristiano Ronaldo.

Per scommettere su Atletico Madrid Juventus potrete utilizzare le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker c’è un grandissimo equilibrio, tanto che le quote relative alla vittoria dei Colchoneros (segno 1) e al successo dei bianconeri (segno 2) sono praticamente identiche, arrivando rispettivamente a 2,75 e 2,80 volte la puntata e dunque con i padroni di casa favoriti per un’incollatura. Scommettendo sul segno X, che regola l’ipotesi del pareggio, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,05 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



