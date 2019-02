Diretta Cuneo Lucchese/ Streaming video e tv: le formazioni per il recupero

Cuneo Lucchese, diretta dal signor Nicolò Marini, si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 20 febbraio: è il recupero della 24^ giornata nel girone A della Serie C 2018-2019, una sfida che non era stata disputata a causa del maltempo e che dunque arriva a distanza di due settimane e mezzo rispetto a quando sarebbe stata fissata. Continua a stupire il Cuneo, che al netto della penalizzazione avrebbe un posto garantito nei playoff; domenica scorsa i piemontesi sono stati gli “altri” protagonisti della farsa Pro Piacenza, hanno vinto 20-0 contro otto giocatori ma giustamente la partita è stata cancellata. Per Cristiano Scazzola e i suoi ragazzi è cambiato poco visto il 3-0 a tavolino; terza vittoria nelle ultime cinque dunque, mentre la situazione economica della Lucchese non è poi troppo migliore rispetto a quella della Pro radiata dal campionato. I punti di penalizzazione sono tanti, e inevitabilmente questo influisce anche sul rendimento della squadra: l’ultima vittoria rossonera risale a fine gennaio, nelle ultime cinque sono invece arrivati solo 3 pareggi ma domenica contro l’Entella i toscani sono stati ripresi all’ultimo secondo. Vedremo allora quello che succederà oggi nella diretta di Cuneo Lucchese, di cui intanto possiamo andare a valutare le probabili formazioni con le scelte dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cuneo Piacenza: questa partita infatti non viene trasmessa nel nostro Paese, ma il campionato di Serie C è offerto in esclusiva, per il quinto anno consecutivo, dalla piattaforma elevensports.it che vi consentirà di seguire anche questa sfida in diretta streaming video, abbonandovi al servizio oppure acquistando ad un prezzo fisso il singolo evento, potendo usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO LUCCHESE

Per le probabili formazioni di Cuneo Lucchese dovremmo trovare i padroni di casa disposti con il consueto 4-4-2: da valutare chi tra Edoardo Defendi e Gissi affiancherà Emmausso davanti, mentre Kanis sarà l’esterno a destra con Celia a sinistra, in mezzo al campo come al solito ci sarà il lavoro di Bobb (uno dei centrocampisti migliori nel girone A) e Suljic. A comporre l’assetto difensivo davanti a Cardelli penseranno invece Pecorini e Cristini, in qualità di centrali, e due terzini che saranno Castellana e Marin. La Lucchese giocherà invece con la difesa a tre: Santovito, De Vito e Gabbia davanti a Falcone con Provenzano e Zanini che agiscono larghi partendo dal centrocampo, poi Lombardo a gestire la manovra affiancato dalle due mezzali Bernardini e Strechle. Nel reparto avanzato dovrebbero esserci Isufaj e Sorrentino, con De Feo però che spera di potersi giocare una maglia da titolare.

Ecco le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai per un pronostico su Cuneo Lucchese: il segno 1 per la vittoria interna dei piemontesi vale 2,10 volte la somma messa sul piatto, l’eventualità del pareggio (segno X) vi farebbe guadagnare 2,95 volte la puntata mentre con il segno 2, da giocare per il successo dei rossoneri, andreste a vincere un corrispettivo di 3,65 quanto investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA