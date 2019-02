Diretta Inter Torino Primavera/ Streaming video e tv, risultato live (Supercoppa)

Inter Torino Primavera è la Supercoppa Italiana 2019: si gioca mercoledì 20 febbraio alle ore 18:30, presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Dunque saranno i giovani nerazzurri ad avere il vantaggio del fattore campo, grazie al fatto di aver vinto lo scudetto nella scorsa stagione; la Supercoppa Primavera ricalca lo scenario della competizione di Lega A, e dunque insieme all’Inter troveremo in campo quel Torino che aveva invece messo in bacheca la Coppa Italia. Bisogna ricordare che entrambe le squadre sono in corsa per realizzare il Double: recentemente hanno giocato la semifinale di andata della Coppa Italia, con i granata che sono stati battuti dall’Atalanta ma, avendo perso 4-3 in trasferta, hanno ampie possibilità di ribaltare il risultato e volare alla loro seconda finale consecutiva. Dovrà sudare di più la formazione nerazzurra, che è caduta in casa contro la Fiorentina (0-1); anche qui però il discorso non è certo chiuso, in campionato invece i granata sono secondi in classifica (e hanno appena vinto il derby) mentre i nerazzurri sono scivolati in quinta posizione, ma attualmente ancora in zona playoff e dunque con ambizioni di risalire la corrente. La priorità rimane il campionato, ma mettere la Supercoppa in bacheca sarebbe certamente un ottimo risultato per entrambe; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Inter Torino Primavera, che si gioca ormai tra poche ore e della quale possiamo ora andare a presentare le probabili formazioni, secondo le scelte potenziali dei due allenatori.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Inter Torino Primavera sarà disponibile in chiaro per tutti: anche la Supercoppa Italiana degli Under 19 viene infatti trasmessa su Sportitalia, canale che trovate al numero 60 del vostro telecomando oppure al 225 del decoder di Sky, per gli abbonati. In assenza di un televisore sarà possibile usufruire di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e seguire questa partita anche in diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI INTER TORINO PRIMAVERA

Ecco allora le probabili formazioni di Inter Torino Primavera: reduci dal 2-0 sul campo dell’Udinese, i nerazzurri potrebbero schierarsi con un 4-3-3 nel quale Dekic sarà protetto dai due centrali difensivi Ntube e Nolan, mentre sulle corsie esterne agiranno Zappa e Corrado. A centrocampo Pompetti dovrebbe fare coppia con Roric, mentre nel reparto avanzato delle mezzepunte il riferimento rimane Schirò, recentemente convocato in Europa League da Luciano Spalletti; sugli esterni Gavioli e Salcedo viaggiano verso una maglia ma occhio alla concorrenza di Mulattieri, il ballottaggio per il ruolo di prima punta riguarda Adorante e Merola. Il Torino aveva vinto 4-0 la partita di campionato e dunque ci riprova oggi: Federico Coppitelli punta su Ferigra e Ambrogio per proteggere Gemello, mentre Gilli e Marcos saranno gli esterni bassi; centrocampo diretto da De Angelis, Onisa e Ben Lhassine Kone si dispongono ai lati per fare le mezzali di inserimento (soprattutto il secondo) sfruttando i movimenti nel tridente offensivo, nel quale Rauti dovrebbe giocare da prima punta con Millico che dunque si sposta a destra – ma i due possono agevolmente scambiarsi la posizione – Petrungaro invece dovrebbe essere il laterale posizionato a sinistra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA