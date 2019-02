Diretta Midtjylland Roma Primavera/ Streaming video e tv, il playoff di Youth League

Midtyjlland Roma Primavera, che verrà diretta dall’arbitro estone Juri Frischer e si gioca alle ore 14:00 di mercoledì 20 febbraio, è valida per il playoff della Youth League 2018-2019: si gioca in gara secca e mette a confronto, con la possibilità di andare ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, una squadra che ha superato i due turni della Domestic Champions Cup (competizione riservata ai campioni nazionali) e quella che si è classificata seconda nel girone della Youth League propriamente detta. In questo caso la Roma, che è arrivata alle spalle del Real Madrid ma è comunque riuscita a onorare il proprio blasone: i giallorossi sono sempre comportati molto bene in questa manifestazione pur avendo un brutto ricordo dell’unico playoff giocato. Oggi dunque sono ospiti in Danimarca, con la possibilità di fare altra strada e provare a riprendere un po’ di slancio anche in campionato, dove le cose hanno ripreso ad andare molto bene dopo un periodo complicato. Non ci resta dunque che aspettare il calcio d’inizio per la diretta di Midtyjlland Roma Primavera; nel frattempo possiamo provare a indovinare le scelte dei due allenatori, leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Midtjylland Roma Primavera è trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento è sul canale Sky Sport Football (203) con la consueta possibilità, sempre per i clienti, di attivare l’applicazione Sky Go e seguire dunque questa partita in diretta streaming video, collegando fino a due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND ROMA PRIMAVERA

Ecco allora le probabili formazioni per Midtjylland Roma Primavera: i danesi potrebbero confermare il 4-3-3 con Birkso Thorsen in porta, una linea difensiva comandata da capitan Sery Larsen e Oliver Olsen al centro, con Odeh e Dyhr schierati come terzini. Mediana nella quale Madsen sarà il playmaker arretrato, aiutato nella fase di impostazione e protetto dai due interni Martis e Sorensen; nel tridente offensivo il punto di riferimento dovrebbe essere Tengstedt, Tue Jensen e Isaksen invece sono favoriti per giocare come laterali di appoggio. La Roma Primavera ha perso Marcucci rispetto a dicembre: in mezzo al campo allora può agire Chierico, con Salvatore Pezzella e Jean Freddi Greco a completare il reparto. Alle loro spalle Trasciani e Cargnelutti compongono il tandem centrale a protezione di Stefano Greco, Parodi e Semeraro si muovono come terzini e formeranno catene esterne sulle corsie di competenza insieme a Riccardi e D’Orazio (in ballottaggio con Cangiano), come prima punta dovrebbe essere a disposizione Zan Celar che può soffiare il posto a Bucri.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Siracusa Viterbese: secondo questo bookmaker la squadra favorita è quella ospite che ha un valore di 2,40 volte la giocata sul segno 2 che identifica la vittoria esterna, contro una quota di 3,05 volte la cifra messa sul piatto che dovrete giocare per il successo interno. Con il pareggio, eventualità identificata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 2,90 volte la cifra che avrete investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA