Diretta Siviglia Lazio/ Streaming video e tv: missione impossibile? (Europa League)

Siviglia Lazio verrà diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, e rappresenta di fatto l’anticipo nel ritorno dei sedicesimi di Europa League 2018-2019: al Ramon Sanchez Pizjuan si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 20 febbraio. Situazione complicatissima quella dei biancocelesti, che una settimana fa sono caduti all’Olimpico per effetto del gol di Ben Yedder: per qualificarsi agli ottavi la squadra di Simone Inzaghi dovrà necessariamente vincere, se non altro qualunque punteggio andrebbe bene (un 1-0 porterebbe le due squadre ai tempi supplementari) ma pareggio e sconfitta qualificherebbero gli andalusi. Per di più la Lazio arriva a questo appuntamento avendo perso a Marassi contro il Genoa: il 2-1 subito in rimonta ha allontanato i biancocelesti dalla zona Champions League portando il Milan a +4, adesso sarà dura recuperare la corrente anche perchè nelle ultime uscite la squadra ha mostrato poca brillantezza. Il Siviglia non sta meglio avendo perso nettamente alla Ceramica contro il Villarreal (adesso il quarto posto è a rischio), ma come detto ha il grande vantaggio della partita di andata; non ci resta allora che dare uno sguardo a quelle che possono essere le scelte dei due allenatori, aspettando la diretta di Siviglia Lazio e valutando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Siviglia Lazio è riservata ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: in particolare i canali cui rivolgersi sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 253, mentre in assenza di un televisore sarà possibile collegare fino ad un massimo di due apparecchi mobili (PC, tablet e smartphone) ai dati del proprio abbonamento per seguire la partita in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA LAZIO

E’ probabile che in Siviglia Lazio Pablo Machin possa confermare la stessa squadra che ha vinto una settimana fa: dunque davanti al portiere Vaclik vedremo la linea a tre formata da Mercado, Sergi Gomez e Kjaer mentre gli esterni sulla linea dei centrocampisti saranno uno più offensivo (Jesus Navas, che comunque ha già giocato anche come terzino destro) e uno più difensivo in Escudero. In mezzo al campo faranno filtro e impostazione Franco Vazquez e Banega, con Sarabia lanciato in posizione di trequartista a fare da supporto ai due attaccanti, vale a dire Ben Yedder (5 gol in Europa League) e André Silva. Problemi enormi in casa Lazio: davvero tanti gli infortuni cui Simone Inzaghi deve fare fronte, se non altro potrebbe farcela Milinkovic-Savic che si piazzerebbe come mezzala al fianco di Lucas Leiva, mentre dall’altra parte può agire Cataldi con Marusic e Lulic sulle ali (ma attenzione a Romulo, che potrebbe fare l’interno). In difesa ci sarà Patric con Acerbi e Stefan Radu, perchè gli altri sono tutti indisponibili: ce la fa Immobile e con lui visto il risultato potrebbe giocare Caicedo, il che rende Joaquin Correa arruolabile per una maglia a centrocampo.

QUOTE E PRONOSTICO

Al Sanchez Pizjuan, per Siviglia Lazio, è la squadra di casa a partire con i favori del pronostico: il segno 1 che identifica la vittoria interna degli andalusi vale infatti 1,75 volte la somma giocata contro la quota di 4,75 che è stata posta sul segno 2, quello che dovrete giocare per il successo dei biancocelesti. L’eventualità del pareggio è regolata dal segno X, e con questo bookmaker vi farebbe guadagnare 3,65 volte quanto avrete deciso di investire.



