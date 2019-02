Probabili formazioni/ Atletico Madrid Juventus: Dybala titolare? (Champions League)

Valutiamo insieme le probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus: la partita, valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 20 febbraio. Al Wanda Metropolitano riparte la corsa bianconera verso un trofeo che manca ormai da 23 anni, e che sta diventando una sorta di ossessione: due finali perse in tre stagioni – esattamente come i Colchoneros – e l’arrivo di un certo Cristiano Ronaldo lasciano intendere che per i campioni d’Italia questa coppa sia una questione da risolvere in tempi brevi. Il problema è che il sorteggio ha posto sulla strada di Massimiliano Allegri la squadra peggiore che potesse capitare vincendo il girone: l’Atletico Madrid, secondo nella Liga, è campione in carica di Europa League, ha una rinomata tradizione internazionale costruita grazie a Diego Simeone e soprattutto ha un tipo di gioco che potrebbe dare molto fastidio alla Juventus. La prima partita in trasferta può essere un vantaggio, così come la condizione non ottimale di alcuni elementi della rosa spagnola; sarà allora importante segnare almeno un gol in vista del ritorno, ma intanto andiamo a valutare in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Wanda Metropolitano, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita sulla carta entusiasmante.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Atletico Madrid Juventus delle quote che ci raccontano di un grande equilibrio: il segno 1 per la vittoria dei Colchoneros vale infatti 2,75 volte la somma giocata, valore appena inferiore all’ipotesi del successo esterno dei bianconeri che vi farebbe guadagnare 2,80 volte quanto investito. Di fatto dunque possiamo parlare di partita da tripla, con il valore sull’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, che porta in dote una vincita corrispondente a 3,05 volte quanto giocato con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID JUVENTUS

I DUBBI DI SIMEONE

Nel parlare delle probabili formazioni di Atletico Madrid Juventus abbiamo già detto che Simeone deve fare i conti con alcuni acciaccati: in particolare preoccupano le condizioni di Lucas Hernandez e Koke, ma in ogni caso il Cholo ha le alternative pronte. In difesa, sulla corsia sinistra, si scalda Filipe Luis: sarà dunque una linea arretrata che, davanti a Oblak, sarà votata alla vecchia guardia visto che al fianco di Savic (favorito su José Gimenez) agisce capitan Godin mentre a destra Juanfran appare in vantaggio su Arias. A centrocampo Angel Correa e Lemar dovrebbero essere destinati a coprire le corsie, ma Koke ovviamente resta una soluzione: il regista della squadra si gioca la maglia a sinistra, sembra destinato a giocare in mezzo invece Saul Niguez che farà coppia con Thomas Partey, squalificato nell’ultima partita di campionato. Il tandem offensivo sarà composto da Diego Costa e Griezmann: Morata, grande ex della partita e arrivato a gennaio dal Chelsea, ha giocato titolare in campionato e dunque dovrebbe partire dalla panchina, naturalmente è uno dei grandi spauracchi in casa Juventus.

LE SCELTE DI ALLEGRI

Sostanzialmente la squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere fatta, anche se forse ci sono due dubbi aperti: per affrontare Atletico Madrid Juventus il tecnico toscano si dovrebbe affidare al ritrovato Khedira in mezzo, ma il tedesco viene insidiato dalla qualità di Bentancur. Davanti invece non si dovrebbe prescindere da Dybala (5 gol in questa Champions League) pur se Douglas Costa, qualora nella condizione ideale, sembra il giocatore giusto per far saltare lo schermo difensivo dell’Atletico. Per il resto come detto squadra formata: recuperati Bonucci e Chiellini che, avendo già giocato in campionato, si posizioneranno a protezione di Szczesny mentre i terzini saranno Joao Cancelo e Alex Sandro, con il brasiliano che torna dalla squalifica scontata venerdì contro il Frosinone. A completare la mediana saranno verosimilmente Pjanic e Matuidi – dunque panchina per Emre Can, arma tattica per il secondo tempo – mentre in attacco ovviamente vedremo Mandzukic, che nel doppio incrocio del 2014 vestiva la maglia dei Colchoneros, e Cristiano Ronaldo che ben conosce il suo avversario, avendolo sfidato tante volte nella Liga e in Coppa del Re ma anche battuto due volte in finale di Champions League.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (4-4-2): 13 Oblak; 20 Juanfran, 2 Godin, 15 Savic, 3 Filipe Luis; 10 A. Correa, 8 Saul Niguez, 5 Thomas, 11 Lemar; 7 Griezmann, 19 Diego Costa

A disposizione: 1 Adan, 4 Arias, 24 J. Gimenez, 6 Koke, 23 Vitolo, 9 Kalinic, 22 Morata

Allenatore: Diego Simeone

Squalificati: –

Indisponibili: –

JUVENTUS (4-3-1-2): 1 Szczesny; 20 Joao Cancelo, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala; 17 Mandzukic, 7 Cristiano Ronaldo

A disposizione: 22 Perin, 2 De Sciglio, 4 Caceres, 23 Emre Can, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 11 Douglas Costa

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: –

Indisponibili: –



